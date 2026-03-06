我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊出場比賽吸引大批台灣球迷買票進東京巨蛋應援，應援團將台灣應援方式原汁原味帶到東京巨蛋為中華隊加油。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲不只台灣球迷動員到東京巨蛋看球，就連應援團都將原汁原味的台式應援，搬入東京巨蛋。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲WBC經典賽中華隊出場比賽吸引大批台灣球迷買票進東京巨蛋應援。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）昨（5）日開打，中華隊出師不利，以0：3不敵上屆8強球隊澳洲，場邊最大亮點是東京巨蛋湧入滿場的台灣球迷，嚴然將東蛋變成臺北大巨蛋。賽後有日本媒體向《NOWnews 今日新聞》記者表示，台灣球迷的自發性動員能力，是日本球迷絕對辦不到，日媒舉Netflix獨家標下日本區轉播權為例，「台灣人會為了中華隊包圍東京巨蛋，日本人卻不會為了武士隊訂閱Netflix，只有5%的人因經典賽而訂閱。」昨日的「台澳大戰」，共湧進滿場的4萬523名球迷入場，且約9成9是台灣球迷，從一開始中華隊球員入場的全場歡呼聲，到柏金斯（Robbie Perkins）、巴札納（Travis Bazzana）開轟的全場鴉雀無聲，要不是現場的播報是日語，一度讓人以為在臺北大巨蛋進行比賽。台灣人到底有多瘋？昨日的「台澳大戰」，明明平日中午的冷門時段，東蛋周遭卻早已擠得水泄不通，全部都是台灣球迷，就連官方商品部都至少要排1個小時才能進場。根據官方紀錄，昨日中午進場人數4萬523人，晚場的韓國、捷克之戰僅19920人進場，足以證明，台灣人多瘋國際賽。賽後，日本媒體與《NOWnews 今日新聞》記者分享「台澳大戰」的觀戰心得，他用「瘋狂」來形容台灣球迷，也再三向記者確認，這些台灣球迷是這週才飛來東京看球，「我想，台灣棒球迷對國家隊的愛，似乎已經超越日本人。」雖然台灣與日本都是棒球興盛的國家，但日媒直言，日本不會有那麼多人，為了國家隊比賽跑去國外，甚至塞滿整座球場。「昨日台灣球迷的動員，日本人辦不到，也做不到。這可能只有台灣人做得到。」日媒表示，即便昨日中華隊輸球，全場的台灣球迷仍然給予鼓勵的掌聲，這讓他相當感動。日媒舉本屆經典賽轉播權為例，影音串流龍頭Netflix雖然用150億日圓標下日本獨家轉播權，卻變相讓本屆賽事熱度大減，日媒直言，「台灣人會為了中華隊包圍東京巨蛋，日本人卻不會為了武士隊訂閱Netflix。」日媒指出，實際願意為了看日本隊賽事而訂閱Netflix的球迷僅5%。日媒坦言，這次賽事無法在電視台播放，熱度自然無法提升，也相當考驗日本球迷的忠誠度，「我想台、日之間對於國家隊的熱愛，差異就在這吧。」