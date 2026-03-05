我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典賽中華隊「台灣隊長」陳傑憲在首戰澳洲遭到觸身球，導致左手食指遠端骨裂，他在個人社群上表示，「在場上每個人都揹負著國家的勝負壓力，突發狀況在所難免。」（圖／截圖自陳傑憲IG）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式開打，中華隊首戰以0：3不敵日本隊，吞下預賽首敗，比賽過程中，「台灣隊長」陳傑憲還因為觸身球導致左手食指遠端骨裂。賽後不少網友湧入澳洲隊奧洛林（J. O'Loughlin）的個人社群「出征」，奧洛林也將社群帳號轉為不公開。陳傑憲晚間在社群上發文表示，「既然發生了，就坦然面對，這就是比賽的一部分，在場上每個人都揹負著國家的勝負壓力，突發狀況在所難免，我們彼此尊重，謝謝大家的關心。」中華隊今日可說是「賠了夫人又折兵」，前4局靠著「龍之子」徐若熙好投與澳洲隊陷入僵局，5局下中華隊換投，第2任投手陳柏毓登板，在投出觸身球後，被柏金斯（Robbie Perkins）敲出2分砲，中華隊以0：2落後。6局上中華隊吹起反攻號角，林安可在兩出局後敲安，隨後輪到「台灣隊長」陳傑憲打擊，在2好球的情況下，陳傑憲遭到澳洲隊投手奧洛林93.6英里（150公里）的內角球擊中手部，當下陳傑憲直接痛到蹲下，並露出痛苦表情。經過短暫觀察，陳傑憲確定無法續留在場上，由宋晟睿上場代跑，中華隊在陳傑憲退場後，中華隊未能延續攻勢，最終以0：3輸球，吞下預賽首敗，賽後中華隊回報陳傑憲傷情，「中華隊隨隊醫生表示，傑憲左手食指遠端骨裂，目前先以石膏固定，隊醫正陪他去醫院檢查，後續待檢查結果，再行告知大家，謝謝大家的關心。」陳傑憲遭到觸身球後，賽後不少網友湧入奧洛林（J. O'Loughlin）的個人社群留言「出征」，導致奧洛林將帳號設為不公開。對此，陳傑憲在個人社群上表示，「既然發生了，就坦然面對，這就是比賽的一部分，在場上每個人都揹負著國家的勝負壓力，突發狀況在所難免，我們彼此尊重，謝謝大家的關心。」