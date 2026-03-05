我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式開打，中華隊首戰以0：3不敵澳洲隊，吞下預賽首敗，比賽過程中，5局下半「台灣隊長」陳傑憲還因為觸身球提早退場。根據中華隊回報最新情況：中華隊今日可說是「賠了夫人又折兵」，前4局與澳洲隊陷入僵局，5局下中華隊換投，第2任投手陳柏毓登板，在投出觸身球後，被柏金斯（Robbie Perkins）敲出2分砲，中華隊以0：2落後。6局上中華隊吹起反攻號角，林安可在兩出局後敲安，隨後輪到「台灣隊長」陳傑憲打擊，在2好球的情況下，陳傑憲遭到澳洲隊投手奧洛林93.6英里（150公里）的內角球擊中手部，當下陳傑憲直接痛到蹲下，並露出痛苦表情。中華隊防護員與總教練曾豪駒立刻上場查看陳傑憲狀況，經過短暫觀察，陳傑憲確定無法續留在場上，由宋晟睿上場代跑，中華隊在陳傑憲退場後，攻佔一、二壘，但張育成未能把握機會，敲出三壘滾地球出局，仍以2分落後澳洲隊。最終中華隊以0：3輸球，吞下預賽首敗，賽後陳傑憲經過混合採訪區時，未接受訪問，僅表示要赴醫院檢查。中華隊回報陳傑憲狀態，「中華隊隨隊醫生表示，傑憲左手食指遠端骨裂，目前先以石膏固定，隊醫正陪他去醫院檢查，後續待檢查結果，再行告知大家，謝謝大家的關心。」