我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式開打，中華隊首戰以0：3不敵澳洲隊，吞下預賽首敗，不過先發投手「龍之子」此役繳出4局無失分好投，在比賽前段完美壓制澳洲隊打線。賽後徐若熙表示，透過情蒐資料，發現澳洲隊擅長打直球，因此選擇不硬拚，改使用較多變化球對決，他坦言，登板前還會緊張，上場後反而心裡很平靜。此役面對澳洲隊，徐若熙主投4局無失分，共用53球，僅被敲出2安，另外送出3次三振。徐若熙賽後表示，此役的狀況都在可以控制的範圍，「今天用比較多變化球，其實在情蒐的時候，他們其實打直球居多。丟直球跟他硬拚，我覺得沒有那個必要，因為再加上又有大會投球限制，所以就是盡量用比較精簡的球數去丟這場比賽。」徐若熙投完4局用53球，已經確定首輪無法再登板，但第5局中華隊仍選擇換投。徐若熙說，「因為這個是短期賽事，每場對我們來講說其實都很重要，所以換投手的頻率都會比較快，就是聽從教練團那邊的安排，沒有刻意去說一定要丟滿（65）球數。」徐若熙也說，「第3局就有一點（狀態下滑）。短期賽事就是這樣子，從第1局開始就要全力去丟，消耗的體能也會比較快。 那在中間就是要自己想辦法去調整，要用什麼丟球方式去應對。」首次參與國際一級賽事，徐若熙說，「在牛棚時其實還算蠻緊張，上投手丘練投後，還滿平靜的，沒有太多情緒。」徐若熙直言，經典賽的層級，比過去參與過的亞錦賽還要高，「所以對每一球的品質就是要更去要求，不能說直球很好，就一直丟直球，他們（對手）不會害怕說你丟多快的直球。」解鎖東京巨蛋投手丘，徐若熙說沒有特別的感覺，「因為最重要的是，我覺得把自己調整到最好，然後可以應付比賽。 沒有特別有什麼感覺。」