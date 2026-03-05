我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式開打，中華隊首戰以0：3不敵澳洲隊，吞下預賽首敗。「國防部長」張育成此役4打數敲1安，他在賽後表示，投手群的表現很好，但打線卻無法串連，雖然主審好球帶受到不少討論，但張育成說，能做的就是盡量進攻，「我們明天還有3場比賽，所以就從明天開始就繼續努力。希望我們打者可以打到更多的分數，讓投手比較好投球。」張育成此役扛先發第4棒、三壘手，4打數敲出1安打，而中華隊全隊僅3支安打，也是落敗的主因。張育成賽後坦言，此役打擊方面沒有太多的串連，無法轉換成分數，「我們投手群都壓制得很好，就只是差一個臨門一腳而已。我們明天還有3場比賽，所以就從明天開始就繼續努力。希望我們打者可以打到更多的分數，讓投手比較好投球。」談到首戰的揮棒感覺，張育成說首戰難免會緊張，「自己也要去做調整，希望可以更多的深呼吸，認真、專注一點跟投手投過來的球，自己能做的就是希望把球打。」此役主審的好球帶受到不少的討論，張育成坦言，確實有幾位隊友跟主審有爭議，「這也是球賽的一部分，裁判自己的好球帶，我們也沒辦法說什麼。畢竟好球跟壞球，我們也要盡量進攻。 不要被裁判影響，所以能做的就只有打到球。」中華隊近期遭遇傷兵困擾，包含昨日的李灝宇與今日的陳傑憲，張育成，「雖然我們傷兵有點多，但教練團已經選了我們這些隊友，那我們就是相信每一個人。 手牽著手，不管遇到哪個對手，我們就是盡全力去比賽，打出我們該有的實力。」明日將交手日本隊王牌投手山本由伸，張育成說，「他很強，我們能做的就是小細節要做好，我們能進攻更多分數的話，一定會有高機率贏球。投手就希望可以把分數壓低，我們團隊合作把小細節做好，去想辦法贏得這麼強的球隊。」此役雖然不敵澳洲，但東京巨蛋湧入滿場的4萬人，且超過9成5都是台灣球迷，完全不像是出國作戰，張育成說，「感謝所有入場的球迷，這樣就很像在台灣比賽的感覺，雖然不在台灣，但在東京巨蛋就覺得很有家的感覺。」張育成表示，球迷的吶喊聲，大家都有聽到，「還沒到場的球迷，也謝謝在電視機面前觀看我們比賽，雖然第1場輸了，但我們後面還有3場比賽，所有球員一定會拿出最好的實力拿下後面的3場，愛你們喔。」