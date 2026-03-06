我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網紅蔡瑞雪（如圖）被《鏡週刊》爆料和《GQ》編輯長「那個凱文」有不倫戀。《三立新聞網》再爆料，蔡瑞雪恐怕不是對方唯一。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG@snowbabyq)

知名KOL、《GQ》編輯長「那個凱文」（本名王懷祖）的愛家暖男人設面臨崩壞危機，日前他被《鏡週刊》直擊疑似與「北一女神」蔡瑞雪同遊北海道，因其已婚且為三寶爸的身分，消息一出立刻在網路上掀起軒然大波。隨後他也再被媒體爆料，他平常會私約女網紅，並將甜言蜜語複製貼上，也會傾訴婚姻狀態，讓人卸下心防。根據《三立新聞網》報導，有知情人士指出，「那個凱文」私底下的感情生活精彩，並進一步揭露了他平時與女性互動的幾項慣用手法，包括頻繁透過社群平台私訊多名女網紅，他經常將甜言蜜語複製貼上發給不同對象，因數量之多，被身邊人形容為「時尚界孫生」。爆料者透露，「那個凱文」擅長向聊天對象傾訴長年婚姻不幸福，並提及自己在家庭中遭受情緒勒索與長期壓力，藉此營造脆弱受害者的形象，好讓女方卸下心防。針對與凱文的同遊傳聞，蔡瑞雪稍早雖已發出5點聲明並附上滑雪團對照圖，強力澄清並未與男方同行，但也坦言確實知悉對方宣稱「正在分居並協議離婚」。該名知情人士在受訪時聽到蔡瑞雪的名字，當下先是一陣沉默，接著便秀出私訊鐵證直言：「我聽到的不是蔡瑞雪，應該只是他眾多對象之一。」並補充說明，「那個凱文」因為身居高位，確實很容易讓人放下戒心。