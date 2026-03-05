我是廣告 請繼續往下閱讀

「北一女神」蔡瑞雪日前爆出和3寶爸、時尚網紅「那個凱文」（王懷祖）有染，一同祕遊北海道。今（5）日她透過律師發布聲明回應，指出去年男方告知她正在辦離婚。對此，多位網友並不埋單，提出質疑，認為這份聲明，形同蔡瑞雪是「知三當三」，向世界宣告介入他人家庭，網友也突破盲點，若只是朋友，何必強調對方正在離婚。根據《鏡週刊》報導，蔡瑞雪與那個凱文近期祕遊北海道，為了掩人耳目，刻意錯開了出入境的動線與時間，2月17日凱文獨自現身桃園機場第二航廈的華航櫃檯報到出關，巧合的是，蔡瑞雪當天也在IG限時動態高調打卡華航貴賓室，兩人表面看似無交集，實則同一天飛往日本。2月22日那個凱文先回台，走出機場抽菸後被車載走，2月28日蔡瑞雪後腳返台，蔡瑞雪在男方回國後近一週才返台，疑似藉由拉開回國時間點來避嫌。蔡瑞雪今日透過律師發布的聲明指出，兩人是在2025年11月透過朋友介紹認識，平時僅為一般朋友往來。聲明中表示，王先生曾向她表示已與配偶處於「分居」狀態，並正在進行「協商離婚」的相關事宜，她只是基於朋友立場給予關心與支持。最後也呼籲外界停止散布未經查證的謠言，否則將採取法律行動。雖然蔡瑞雪試圖透過聲明自清，但多數大眾看完後並不買單，在Threads上有多位網友點出聲明內容中的矛盾與爭議處，其中包括，普通朋友為何需要關心離婚進度？有網友指出，如果兩人真的只是單純的普通朋友，男方離不離婚根本與女方無關，完全沒有必要在律師聲明裡特地強調「男方正在協商離婚」。有網友直言，把這件事拿出來背書，反而給人一種欲蓋彌彰、急於為自己行為合理化的心虛感，甚至認為發這種聲明還不如直接保持沉默。另一個盲點是，若男方真的還在協商離婚，那代表對方依然是已婚狀態。有網友指出，在法律層面上，只要還沒簽字完成手續，兩人就依然是合法夫妻。在這種情況下，即使男方和元配分居，且真的在談離婚，元配依然有絕對的權利主張侵害配偶權，這份聲明顯然無法說服社會大眾。在一片撻伐的聲浪中，也有少數聲音提出了不同的社會觀察。有網友指出，這起事件反映了社會對女性公眾人物有著極其嚴格的標準。一位擁有亮麗外表與高學歷光環的女性，只要在感情選擇上出現瑕疵，長久以來的形象就會瞬間翻轉、引發公憤，這也讓人不禁反思，社會大眾加諸在女性身上的「道德完美」濾鏡是否太過沉重。據了解，「那個凱文」本名王懷祖，英文名Kevin Wang，是台灣知名時尚KOL，同時也是《GQ Taiwan》編輯長。他的穿搭風格向來以「雜食性」著稱，擅長將高端品牌與街頭元素混搭，把原本正式的西裝穿出休閒感，長年推廣紳士穿搭文化，在台灣男性時尚圈具有一定指標地位。此外，他在社群平台上經常分享家庭生活，形象偏向愛家型爸爸，時常曬出與妻子及孩子的合照。