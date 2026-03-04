我是廣告 請繼續往下閱讀

▲DJ孫麥傑（如圖）近期表演能量大開，他表示，勤練唱歌、跳舞，才藝多到好像可以參加選秀節目了。（圖／周子娛樂提供）

「北一女神」蔡瑞雪今（4）日爆出捲入已婚KOL那個凱文的不倫戀風波，連帶讓她過往豐富的情史再度成為大眾焦點。而她的前男友、富二代DJ孫麥傑，近期則將重心全力投注在演藝事業上。日前孫麥傑受邀擔任女團HUR+演唱會來賓，他在舞台上隔空2公分借位甜吻成員林詩雅，讓全場粉絲為之沸騰。近期HUR+舉辦演唱會，在林詩雅solo環節中，孫麥傑驚喜現身與女方甜蜜共舞，在舞蹈的最後，兩人上演距離不到2公分的借位甜吻作為結尾Pose，充滿粉紅泡泡的火辣互動，讓現場粉絲尖叫聲四起。孫麥傑開心地表示：「這是第一次正式在大家面前跳舞，也謝謝詩雅願意相信我。跨出舒適圈的感覺很真實，雖然心臟抖動得非常厲害，但看到台下的反應，覺得很幸福。」事實上，孫麥傑上一次跳舞已經是大學時期的系上排舞活動。他透露，剛收到邀請時，第一個反應是驚呼：「妳確定嗎？」畢竟已經十年沒有跳舞。為了這短短一分多鐘的演出，自我要求極高的他，在不到三週的時間內加緊練習，甚至在過年期間還特地抽出兩天密集排練。孫麥傑坦言：「這次舞蹈有很多雙人互動，需要情緒跟眼神的交流，那部份其實比動作更難。」他也害羞地笑說，剛開始練習時因為雙方還不太熟，真的有點不敢看對方眼睛，但為了呈現最好的表演，經過不斷練習後，一切就變得非常自然，是個很有趣的過程。這次跨界合作對孫麥傑來說收獲滿滿，也讓他深刻體會到舞蹈對於戲劇與音樂創作的相輔相成，「跳舞讓我更知道自己的肢體怎麼說話，」孫麥傑說，「對演戲來說，肢體和情緒是相連的；對音樂創作來說，節奏不只是聲音，更是身體裡的律動。我很開心學到了新東西，而不只是一場表演。」最近孫麥傑收到許多導演與製作人的試鏡邀約，同時積極進修表演課、音樂創作、鋼琴、吉他、舞蹈與歌唱等各項技能。行程滿檔的他也不禁幽默自嘲：「我最近才藝練到好像都可以去報名選秀節目了。」