▲蔡瑞雪最新情感對象，是人夫網紅「那個凱文」（如圖）。（圖／翻攝自那個凱文臉書）

擁有烏茲別克與藏族混血精緻五官的網紅蔡瑞雪，2014年因外型出眾、頂著「北一女神」封號走紅，出道以來身邊總是不乏桃花。今（4）日她被爆出捲入與人夫「那個凱文」不倫戀，讓外界再度將目光聚焦在她過往精彩的感情世界上。她的感情對象包括偶像明星王以綸、富二代孫麥傑、韓國化妝師李昀熹等，都是帥哥，可見她異性緣極佳。不過，從過去令人稱羨的才子佳人組合，到現在捲入充滿爭議的已婚KOL不倫風波，也成為她原本甜美清新的女神形象面臨出道以來最大的考驗。回顧蔡瑞雪的感情世界，名單橫跨演藝圈與網紅界，話題性十足。2019年蔡瑞雪被爆與SpeXial前成員王以綸相戀，兩人在2020年情人節高調認愛，經常在社群隔空放閃。但隨著男方將事業重心移往中國，聚少離多的現實終究磨耗了感情，兩人在2020年底和平分手。蔡瑞雪曾直言不想再跟圈內人交往，希望能保有更多隱私空間。就在宣布與王以綸分手同月，蔡瑞雪被拍到與韓籍化妝師李昀熹在街頭互動親暱，甚至當眾擁抱。不過戀情才剛傳開，兩人便火速拍片澄清，強調彼此是認識5年的工作夥伴。男方解釋兩人熟識程度早已是好閨密，親密互動只是韓國文化中單純的兄妹情誼。2018至2019年間，蔡瑞雪與百萬YouTuber「放火」頻繁同框拍片，兩人時而打鬧、時而甜蜜的互動，讓許多粉絲敲碗送作堆。雖然放火曾在節目中突招認曾經想過交往，但蔡瑞雪始終堅守姊弟情的底線，甚至笑稱媽媽早就把放火當成乾兒子看待，斬斷了進一步發展的可能。蔡瑞雪最受矚目的一段公開戀情，莫過於與富二代DJ孫麥傑的交往。2023年兩人在街頭熱吻被拍後大方認愛，經常曬出甜蜜的男友、女友視角照片。2024年10月突傳出因男方家人反對而分手。2025年5月，兩人又被直擊在街邊親熱，面對外界猜測是否「轉為地下戀」，男方經紀人僅低調以「緣分」回應，讓這段感情更加霧裡看花。到了同年10月，兩人正式宣告分手。根據《鏡週刊》報導，蔡瑞雪最新感情對象竟是已婚的時尚KOL 、《GQ》編輯長「那個凱文」，兩人被抓包在今年2月中旬同遊北海道二世谷滑雪，為掩人耳目，還刻意安排「同日出發、錯開返台」的行程避嫌。「那個凱文」本名王懷祖，英文名字Kevin Wang，時尚風格以其「雜食性」的高端品牌與街頭混搭風格聞名，擅長將正裝穿得休閒化。他致力於推廣紳士穿搭風格，可說是台灣男性時尚指標。在臉書上有愛家的形象，經常曬出和妻小合影照片。