我是廣告 請繼續往下閱讀

「北一女神」蔡瑞雪去年和富二代男友孫麥傑分手，還在社群平台力挺被戴綠帽的范姜彥豐，直言自己也曾被劈腿過，外遇是非常不可取的事情，沒想到今（4）被爆出和已婚的《GQ》編輯長凱文，又名「那個凱文」搞不倫，相當諷刺。根據《鏡週刊》報導，蔡瑞雪和凱文在2月中不約而同地都到日本滑雪，雖然看似不同行程，實則同遊，為了避人耳目，凱文還提早一天回台灣，等蔡瑞雪回台灣後，他再到機場溫馨接機，兩人一起回到男方另外的住處，直到深夜都並未再出門。不僅如此，蔡瑞雪和凱文更被直擊在信義區約會、接吻，在酒吧、KTV的互動都非常火辣，諷刺的是，蔡瑞雪生日時宣告「單身快樂」，還感謝過去經歷，讓她學會放下不健康的關係。蔡瑞雪更曾力挺范姜彥豐，「劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過。」范姜彥豐則非常感謝女神的關心，沒想到如今曾對劈腿行為同仇敵愾的朋友，竟成了小三。凱文不只是雜誌編輯長，還身兼KOL，私下他有3個小孩，最小的女兒才剛出生，非常認真經營愛家人設，不過有傳聞夫妻倆已經分居，凱文除了和老婆住在大直之外，還有博愛路的房子，就是與蔡瑞雪獨處的小窩。對於和凱文的戀情，記者詢問蔡瑞雪經紀人，截稿前尚未得到回應。