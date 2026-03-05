我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡瑞雪請律師發聲明回應外界，否認介入那個凱文的家庭，稱彼此只是朋友。（圖／青禾文創執行長提供）

蔡瑞雪否認介入凱文家庭 只是以朋友立場給關心

蔡瑞雪、凱文被拍到同遊北海道 錯開1週返台避耳目

「北一女神」蔡瑞雪與已婚《GQ》編輯長「那個凱文（王懷祖）」同遊日本北海道，被貼上「知三當三」標籤，風波持續延燒，她今（5）日打破沉默，透過律師發表聲明回應外界質疑，澄清與對方僅為朋友關係，並強調部分媒體與網路流傳內容與事實不符，還說對方去年就已跟妻子分居、協商離婚相關事宜，強調自己並沒有介入別人家庭，「已對本人名譽及相關人士造成嚴重傷害」。蔡瑞雪在聲明中表示，她與「那個凱文」是2025年11月透過朋友介紹認識，平時僅維持一般朋友往來，並非外界揣測的關係，當時男方曾向她表示自己與配偶已處於分居狀態，且正在協商離婚事宜，她也只是基於朋友立場給予關心與支持。針對外界討論的北海道同遊情節，蔡瑞雪在聲明中強調，目前媒體報導及網路流傳的部分情節與事實不符，屬於臆測與不實謠言，「已對本人名譽及相關人士造成嚴重傷害。」她也提到，自己一直相當珍惜個人形象與演藝工作，理解公眾人物本來就會受到關注，但對於這次事件占用了社會公共資源，她仍向外界表達歉意，並表示未來會更加謹言慎行，專注於演藝工作與專業發展。聲明最後也呼籲外界以理性與尊重的態度看待事件，不要再散布或轉傳未經證實的內容，也希望停止不理性的謾罵與影射。若仍持續出現不實言論侵害名譽，她將蒐集相關證據，依法提起民事與刑事訴訟以維護權益，並強調除了這份聲明外，不會再對此事另作回應。根據《鏡週刊》報導，為了掩人耳目，蔡瑞雪與凱文刻意錯開了出入境的動線與時間，2月17日凱文獨自現身桃園機場第二航廈的華航櫃檯報到出關，極度巧合的是，蔡瑞雪當天也在IG限時動態高調打卡華航貴賓室，兩人表面看似無交集，實則同一天飛往日本。2月22日那個凱文先回台，走出機場抽菸後被車載走，2月28日蔡瑞雪後腳返台，蔡瑞雪在男方回國後近一週才返台，疑似藉由拉開回國時間點來避嫌。據了解，「那個凱文」本名王懷祖，英文名Kevin Wang，是台灣知名時尚KOL，同時也是《GQ Taiwan》編輯長。他的穿搭風格向來以「雜食性」著稱，擅長將高端品牌與街頭元素混搭，把原本正式的西裝穿出休閒感，長年推廣紳士穿搭文化，在台灣男性時尚圈具有一定指標地位。此外，他在社群平台上經常分享家庭生活，形象偏向愛家型爸爸，時常曬出與妻子及孩子的合照。一、 本人與王先生係於2025年11月間經由朋友介紹而認識，平時僅為一般朋友關係往來。當時王先生曾向本人表示，其與配偶已處於分居狀態，並正進行協商離婚相關事宜。本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友間之關心與支持。二、 然而，媒體報導及網路流傳之討論內容中所描述之特定情節，與事實並不相符，純屬臆測及不實謠言。相關未經查證之不實內容散布及轉載，業已對本人名譽及相關人士造成嚴重傷害。三、 本人一向珍惜自身形象與演藝工作，亦理解媒體及社會大眾對公眾人物的關注。對於本事件引發之討論與關心而佔用社會公共資源，本人深感抱歉。未來亦將更加謹言慎行，並持續專注於自身之演藝工作與專業發展。四、 同時，本人亦誠摯期盼外界能以理性與尊重之態度看待本事件，勿再散布或轉傳不實內容，亦勿以不理性之言詞進行謾罵或不當影射。惟若仍有不實言論之持續散布，致侵害本人名譽之情形，本人將蒐集相關證據後，並依法提起民、刑事訴訟，以維權益。五、 本人再次感謝媒體及社會大眾的關心與理解，除本次聲明外，將不再就本事件另行回應。