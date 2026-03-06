我是廣告 請繼續往下閱讀

面對澳洲一顆高飛球明明可以穩穩接下，但鄭宗哲突然故意漏接球，這是什麼用意有點不懂，一日球迷求解」。

▲一日球迷熱烈討論中華隊游擊手鄭宗哲在跟澳洲比賽時，突然有一顆球故意失誤漏接，其原因引爆討論。（圖／記者葉政勳攝）

「當一壘有人且少於2人出局時，裁判可以抓故意漏球，鄭宗哲這球就是故意的，但被二壘審抓包，主要是避免守備方故意漏球，為抓雙殺或是其他得利行為」。

中華隊戰澳洲「隱藏細節」！鄭宗哲故意失誤漏接背後原因超專業

隨後鄭宗哲明顯指示林子偉返回二壘讓自己處理，沒想到球卻沒有穩穩接下落地。

鄭宗哲這招是想要傳二壘封殺原本一壘要跑向二壘的戴爾（Jarryd Dale），讓溫格羅夫（Rixon Wingrove）站上一壘

故意掉球V.S刻意漏接完全不同！「抓雙殺、換跑者戰略」案例一次看

如果內野手看準球的落點，完全不觸碰球，任由球落在地上，此時就不構成所謂「掉球」的行為，是合法的戰術，會採用這種策略最主要就是要「抓雙殺」或者是「換跑者戰略」

▲棒球規則「故意掉球」跟「刻意漏接」兩者判定並不相同，一圖看懂差異。（圖/Gemoni AI/記者張嘉哲監製）

結果江坤宇漏接後先踩回二壘封殺跑者，再傳一壘，企圖製造雙殺，但被裁判判定是「故意漏接」，僅算一個出局

因為大多數那種球跑者不太敢跑，所以球放下來不接的話，起碼打者有跑，我還可以試看看抓那個跑者。」

2026世界棒球經典賽日前正式火熱開打，中華隊首戰對陣澳洲，最終以0:3敗下陣來，今（6）日晚間將對上地主隊日本，力拼首勝。然而在比賽過後，就有網友討論「8局下中華隊鄭宗哲故意漏接球？這樣的用意是什麼有點看不懂」，貼文引爆熱議，不少內行球迷也解釋：「想偷換跑者，結果被裁判抓到還是判打擊者出局」。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「有點看不懂棒球，雖然輸球但還是很感謝中華隊努力，不過8局下的時後，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的欸！當下看到他漏接的時候嚇一大跳」、「掉球瞬間也跟著尖叫，想說怎麼會沒接到，幸好還是有人出局」；不過也有內行球迷表示：「這是在製造雙殺機會或者要換跑者」、而網友討論的情景，是中華隊對陣澳洲時，比賽在8局下輪到澳洲隊進攻，澳洲第五棒戴爾（Jarryd Dale）已經站上一壘；輪到第六棒溫格羅夫（Rixon Wingrove）時敲出一支高飛打，原本游擊手鄭宗哲跟二壘手林子偉都要去接該顆球，直播中體育主播一開始也嚇了一跳，隨後才立馬意會到，，主播隨後也立刻補充「鄭宗哲給林子偉的手勢非常明顯，然而像是鄭宗哲這種操作，其實有可能被判定是「故意掉球」而不是「刻意漏接」，因為前者是違規的情況，而後者則是合法的情況。，而鄭宗哲就是想要換跑者，讓一壘的快腿變成腳程較慢的人，減少盜壘或者被長打推進壘包的威脅。過去中信兄弟「小可愛」江坤宇在去年4月對上統一獅時，也有採用類似的手法，當時統一獅潘傑楷擊出游擊穩地球，，演技破功讓隊友們全部笑翻。台灣著名棒球退役選手高志綱過去也曾在賽事上，精準判斷對手短打高飛落球點，利用假掉球直接傳一壘，隨後一壘再傳二壘封殺跑者，雙殺成功。高志綱事後接受訪問也表示：「當時瞄到打者並沒有開始跑，但因為自己已經往投手方向跑出去，就想說拼看看，因為接起來也只是一個出局數，