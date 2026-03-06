我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年世界棒球經典賽，中華隊首戰落敗後晉級之路陷入被動局面，更考驗總教練曾豪駒調度。（圖／記者葉政勳攝）

🟡中華隊晉級經典賽八強劇本

3連勝日本、捷克、韓國

輸日本、贏捷克韓國

▲2026年世界棒球經典賽，中華隊投手群面對日本、捷克、韓國必須想方設法降低失分，晉級機率才會提高。（圖／記者葉政勳攝）

🟡

2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），中華隊首戰0比3不敵澳洲後，晉級八強之路備受考驗，今（6）日稍早澳洲再以5比1擊敗捷克，目前兩場失分率僅0.018，對中華隊來說，最直觀的晉級方式就是3連勝日捷韓，否則在日本可能全勝晉級的情況下，只能拼2勝2敗「台澳韓互咬」，且投手群不能大量掉分，韓國、澳洲需大量掉分，情勢非常被動。WBC經典賽小組賽最特殊的賽制，就是多隊戰績相同時，將比較「失分率」決定晉級，而失分率的計算公式，是「失分／防守出局數」；這項規則最初設計目的是為了避免隊伍特意使用「抓放」策略，降低比賽精彩度。回到2026年世界棒球經典賽C組戰況，目前「中華隊0勝1敗、失分率0.37」，「澳洲隊2勝0敗、失分率0.018」，「韓國隊1勝0敗、失分率0.44」，中華隊今天晚間6點將和日本對決，務必要全力求勝，若不幸落敗，投手群也要想方設法降低失分。中華隊雖然首戰落敗，但若是能在後續小組賽奇蹟般連續擊敗日本、捷克、韓國，戰績會來到3勝1敗，屆時戰績會確保小組前兩名，無需比較失分率，直接前進美國邁阿密的八強賽。目前最為實際的晉級劇本，是在假設「日本4戰全勝、捷克4戰全敗」的前提下，中華最後一天小組賽「一定要擊敗韓國，且韓國要擊敗澳洲」，形成日本4勝0敗，中華、韓國、澳洲都是2勝2敗，捷克0勝4敗的互咬局面。考量到澳洲前兩場比賽防守18局只失1分，因此中華隊想要晉級，在後續比賽必須降低失分，對韓國時要打進多點分數，最重要的可能是「韓國、澳洲要上演打擊大戰」，拉高兩隊失分率，且韓國要勝出。中華：0勝1敗，失分率0.37日本：0勝0敗🇰🇷韓國：1勝0敗，失分率0.44澳洲：2勝0敗，失分率0.018🇨🇿捷克：0勝2敗，失分率0.88