2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽，日本隊（侍JAPAN）將於今晚在東京巨蛋正式對陣中華隊。儘管中華隊渴望在首戰失利後反彈，但國際博弈市場與美國媒體認為台日大戰高機率呈現一面倒的態勢，分析擁有大聯盟超豪華陣容的日本隊將以壓倒性優勢取勝，甚至不排除出現提前結束比賽（扣倒）的情況。根據美國知名體育博弈網站「BetMGM」於5日（台灣時間6日）公布的最新賠率，日本隊的賠率來到驚人的「-1000」（意即需投注1000美元才能贏取100美元），而中華隊則是「+650」。這種極端的賠率顯示，在賭客與盤口眼中，日本隊獲勝幾乎是毫無懸念的定局。「BetMGM」在分析中直言：「或許對日本隊來說，第一場比賽並沒有想像中那麼重要，因為先發投手是山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）。」該網站對這位剛奪下世界大賽MVP的強投展現出絕對信任，並斷言日本隊強大的打線絕對能攻下足夠的分數。由於日本隊陣中擁有大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚等大聯盟球星，海外輿論普遍認為中華隊將面臨一場硬仗。部分分析甚至引用了WBC預賽的「提前結束比賽」規則（5局領先15分或7局領先10分），認為日本隊若打線全面爆發，比賽可能提前畫下句點。相對之下，中華隊在昨戰澳洲時全場遭到完封，貧打的隱憂讓博弈市場對其在面對山本由伸時的得分能力打上大問號。面對國際媒體與賭盤的看輕，已無退路的中華隊只能以哀兵姿態出擊。雖然賠率顯示勝算微茫，但國際賽場上不乏爆冷紀錄。中華隊上一場輸澳洲，這一場對上日本，需要打出更好的內容找回士氣。