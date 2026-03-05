我是廣告 請繼續往下閱讀

居然有人比NBA當代最佳、甚至是史上最強射手柯瑞（Stephen Curry）還要難防守？曾入選過1次明星賽的退役後衛提格（Jeff Teague），近期於個人節目《Club 520》上聊到，誰是他遇過最難防守的球員時，提格秒選巔峰時期的羅斯（Derrick Rose），「我至少還能站在柯瑞面前防守，但羅斯真的太快了，我一眨眼他人就不見了。」提格於2021年退休後，與好友合開設Podcast談話性節目《Club 520》，常分享NBA幕後故事，日前最新一期節目上，主持人問到提格12年NBA生涯中，遇到最難防守的球員時，提格並未選擇歷史三分球王柯瑞，而是將票投給公牛時期、曾是史上最年輕年度MVP的羅斯。「我至少還能站在柯瑞面前防守，他可能會後撤步投進一球，但重點是我還能在他面前嘗試阻擋。」提格笑說，「但我根本攔不住羅斯。真的一點辦法都沒有。」提格全盛時期以不俗防守評價著稱，作為老鷹球員時期，與當時仍在公牛隊的羅斯有多次對陣經驗，提格都是做為第一線防守者盯防羅斯，「就算你往後退給他空間，他就會看你一眼，然後全速衝過來，我只是一眨眼的時間，他人就不見了，一個變向已經殺到籃下了。」提格並非是第一位如讚譽羅斯的球員，過去柯比（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）等頂級巨星，也都認為巔峰時期的羅斯是「無法阻擋的存在」。諷刺的是，最終唯一阻擋住羅斯的不是別人，而是他自己的傷勢。作為史上最年輕的年度MVP得主，羅斯先於2012年遭遇「左膝前十字韌帶（ACL）斷裂」、回歸後2013年再度因「右膝半月板撕裂」整季報銷，2次重傷直接摧毀他的生涯，神速般的爆發力消失殆盡，成為角色球員輾轉多隊，最後於2024年正式宣告退休。