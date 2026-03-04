我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人今（4）日迎戰紐奧良鵜鶘，比賽進行到第三節仍相當膠著，湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）第2節剩下1分17秒時，獲得本場第3次罰球機會，站在罰球線上的唐西奇仍不斷對裁判抱怨，進球後還鼓掌挑釁，直接被裁判插T伺候，現場鵜鶘球評也暴怒，直言受夠了，「裁判吹罰你抱怨，不吹罰你也抱怨。」湖人本場三星健康出賽，主場面對鵜鶘卻意外陷入苦戰，唐西奇目前上場29分鐘拿下20分、6籃板與5助攻，罰球線上3罰2中。本場他從上半場就展現出對判決不滿，數度攤手、搖頭與裁判激辯，第2節剩下1分17秒時，就算站在罰球線上，唐西奇依舊持續大聲對裁判咆哮，最終遭判技術犯規。現場的鵜鶘方球評丹尼爾斯（Antonio Daniels）就在轉播當下怒罵，「這就是Luka最讓人不爽的部分，他已經是NBA罰球出手次數最多的球員，但是裁判吹罰時你在抱怨，不吹罰時你也在抱怨。」畫面當下，唐西奇改為剛剛的技術犯規跟裁判辯論中。唐西奇本季場均可以站上罰球線10.5次，高居全聯盟第一，他拿把握其中8.1顆、命中率77.2%，另外貢獻32.5分、7.7籃板、8.6助攻與1.4抄截。