我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊近況火燙，接連擊敗勇士與國王奪下連勝，然而日前在戰勝金州勇士的賽後，一段主帥雷迪克（JJ Redick）與球星唐西奇（Luka Doncic）在場上疑似發生激烈爭執的影片在網路瘋傳，引發外界對湖人將帥失和的聯想。對此，雷迪克今（4）日在對陣紐奧良鵜鶘賽前正面回應，大笑淡化日前在場上的衝突，並強調兩人的關係「堅不可摧」。這起衝突發生在唐西奇被換下場休息時，瑞迪克似乎對著正走向板凳席的唐西奇說了些什麼，唐西奇並未停下腳步，瑞迪克則隨後跟上，兩人之間有明顯的言語交換。當下氣氛顯得相當緊繃，前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）見狀也迅速介入兩人之間，避免事態擴大。針對網路上熱議的爭辯畫面，瑞迪克坦言自己當時完全沒想過這會成為焦點。他表示：「老實說，我當時並不覺得有什麼大不了，我相信盧卡（唐西奇）也是這麼想的。這種事情在職業體育中頻繁發生，場上兩個人都想贏球，我們只是在針對某些細節試圖達成共識。」瑞迪克進一步強調，他自接掌湖人帥印以來，一直推行「球員主導」的文化，鼓勵球員主動與教練團溝通想法。「我鼓勵球員告訴我他們需要什麼，這種互動對我來說非常正常，我不知道為什麼這件事會突然爆發。」為了消弭外界疑慮，瑞迪克大方分享了事後與唐西奇的私下溝通。他笑說：「我後來和盧卡聊到這件事，我們兩個人其實都在笑。我跟他說：『當時我根本沒感覺到任何緊張氣氛』，他也回我：『對啊，我根本沒在意』。」瑞迪克透露，他與唐西奇認識已超過六年，彼此建立了深厚的信任與友誼。「我們的關係非常牢固，而且經歷過這些溝通後，只會變得更加緊密。」面對現代社群媒體發達，任何小摩擦都可能被無限放大的現況，瑞迪克也展現出總教練的氣度表示：「自從職業運動存在以來，每個人都有權發表看法，只是現在這些觀點更容易被獲取並被放大。但現實是，事情發生了，然後就翻篇了。」