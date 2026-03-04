一直以來，NBA亞特蘭大老鷹隊打誰都是5成勝率的「強制五五開」靈氣，已經成為知名都市傳說之一，就在他們本季豪取4連勝，戰績重回31勝31敗之際，國外媒體「Automatic」統計數據後發現，老鷹隊史近5790場，勝率剛好重回50%，且過去8個時間點，勝率也都是50%，等於老鷹自從約1954年以來、至今超過71個球季，都是用如此穩定、且平庸的成績度過，寫下難以想像的驚人巧合。
老鷹豪取4連勝 近5790場勝率又回歸50%
老鷹去年底曾寫下一波7連敗，戰績跌落至15勝19敗，隨後雖有短暫連勝與連敗，但大致維持贏1輸1的節奏，一路打到今年2月底，近期靠著新援庫明加（Jonathan Kuminga）猛獸表現拿下4連勝，戰績正式回到31勝31敗。
根據「Automatic」統計，老鷹不僅是本季至今62場勝率剛好50%，過去90場、134場、348場、420場、1570場、3880場勝率全都是50%，最離譜的是，最遠拉到過去5790場，老鷹戰績也竟剛好是勝率5成的2895勝2895勝。
隊史成立自1949年 曾奪下1次NBA總冠軍
老鷹隊史成立自1949-50年球季，當時還名叫三城黑鷹隊，1951年搬遷至密爾瓦基後才確立隊名為老鷹，隨後在1958年奪下隊史至今唯一一座NBA總冠軍，以單季例行賽82場計算，5790場大約是過去71年的戰績總和，卻形成驚人巧合。
這段時間內，老鷹隊史歷經「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）領軍的80年代、「鷹王」強森（Joe Johnson）時期、2015年單季60勝的巔峰球季，以及崔楊（Trae Young）率隊打進東區決賽的2021年，還有2005年單季69敗黑暗時代，隊史歷經高低起伏，居然始終維持在50%勝率。
隊史勝率49.3% 老鷹「強制五五開」成都市傳說
有趣的是，由於老鷹隊史創立前8年都是勝多敗少緣故，統計至2026年3月3日，老鷹隊史總戰績為2998勝3083敗、勝率「僅有」49.3%，距離隊史3000勝剩下2場，最快8日面對76人就能達陣。
儘管「Automatic」統計的8個時間點，為截取隊史某個特定時間段後所算出的結果，隨著每一場比賽進行，勝率都會浮動調整，但「老鷹等同於50%勝率」、「永遠能跟對手強制五五開」的神奇巧合，早已成為NBA球迷間經典的都市傳說。
