NBA洛杉磯湖人今（4）日主場110：101擊敗紐奧良鵜鶘，上半場一次快攻時卻意外鬧出烏龍，後衛史馬特（Marcus Smart）使出歐洲步後傳球慢半拍，才傳給後方追上的詹姆斯（LeBron James），後者為了接球沒踩穩滑倒，隨後做出類似霹靂舞的街舞動作，順利接到球後起身雙手爆扣，引爆全場歡呼，這頓操作讓現場主播也看傻眼，直呼「這是什麼？我從未見過詹姆斯做出這個動作。」湖人本場三星詹姆斯、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）三星健康出賽，與鵜鶘上半場戰況卻陷入膠著，第二節開打剩下10分55秒時，後衛史馬特帶球操刀快攻，卻在做出歐洲步後猶豫了一瞬間，才將球交給後方的詹姆斯，已準備起跳的後者，煞車不及直接滑倒，但仍靠著超強腰力搶到球，隨後起身完成爆扣。由於詹姆斯這波「街舞式爆扣」操作行雲流水，就像是刻意做出的動作一樣，讓球迷笑稱，「41歲還在耍？太猛了吧老詹」、「要是害詹皇受傷，史馬特真的不要命了」、「我到底看了什麼...」詹姆斯本場先發33分鐘，總計12投8中拿到22分、7籃板、7助攻與2火鍋，幫助湖人於第四節甩開鵜鶘，終場9分差勝出，37勝24敗戰績持續排在西區第6。