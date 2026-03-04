我是廣告 請繼續往下閱讀

▲裴頓二世（Gary Payton II）過去曾是金州勇士3D後衛的頭號人選，如今地位卻恐遭取代。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士昨戰101：114被洛杉磯快艇逆轉吞敗，陣中最大亮點就是持有雙向合約的小將威廉斯（Nate Williams）替補上場22分鐘，就高效砍下18分，一度率領勇士取得領先，美國媒體《Blue Man Hoop》稍早發文分析勇士近期傷病潮，點名威廉斯值得重用，並直接取代同為左撇子的「GP2」裴頓二世（Gary Payton II）在球隊的定位，「如果這位年輕人能在剩下時間發揮出色，GP2在灣區的日子可能即將畫下句點，最快今夏就會離隊。」勇士昨戰輸給洛杉磯快艇隊的比賽中，儘管戰果令人失望，但考量到球隊陷入嚴重傷病潮，一切好像也說得通。原本是支援前線而登上NBA的威廉斯，打出讓人期待的身手，反倒成為最大亮點。這是威廉斯加盟勇士後，首次獲得較長的出場時間，他年紀已經高達27歲，過去擁有3年NBA資歷，但僅累積49場出賽，是標準的聯盟邊緣人。但受益於勇士傷兵滿盈，登上NBA後，攻守兩端都展現出活力，196公分的他，如今甚至有望取代33歲、年邁的裴頓二世。《Blue Man Hoop》就認為，威廉斯的出現，直接威脅到裴頓二世的地位，「如果這位年輕人能在剩下時間發揮出色，GP2在灣區的日子可能即將畫下句點，最快今夏就會離隊。」上週末輸給湖人的比賽中，威廉斯下半場獲得近15分鐘出賽時間，上戰對戰快艇時，他更在半場就獲得了通常屬於裴頓二世的上場時間，後者目前正受到腳踝傷勢困擾。威廉斯也充分把握這22分鐘的出場時間，用8投5中命中率高效攻下18分、2籃板與2助攻，其中三分球4投3中，得分則為勇士全隊第二高。比賽過程中，威廉斯展現出「3D側翼」的價值，有外線貢獻，還有出色的戰術理解與無球走位，這為他贏得6次罰球機會。《Blue Man Hoop》也分析道，裴頓二世過去能穩定進入科爾（Steve Kerr）輪替陣容的原因，正是他聰明的切入與跑位，這彌補他不穩定的外線投射，然而，如今更年輕、高壯的威廉斯，看起來就像是裴頓二世的完美替代人選。威廉斯目前簽下的是雙向合約，但他身為一名4年級球員，若想在下季繼續留在 NBA，就必須轉為正式名單。如果他能持續交出對戰快艇時的表現，勇士隊很可能會給他這個位置。相比之下，2022年冠軍功臣裴頓二世，本季表現起伏不定，角色地位也變得不甚穩定，雖然他是球迷喜愛的對象，但在職業運動的現實下，如果威廉斯能證明自己是更年輕、更好用、且能拉開空間的選擇，後者在勇士隊的生涯可能即將謝幕。