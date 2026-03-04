我是廣告 請繼續往下閱讀

今（4）日聖安東尼奧馬刺對陣費城76人比賽中，打開電視的球迷或許會感到疑惑，不論是畫質、計分表或是過場動畫，都與現今轉播大相逕庭，馬刺當代神獸「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）在畫面中顯得違和，就像是穿梭到90年代的外星人。NBC Sports本場透過各種巧思，完全還原1995-96年球季的電視畫面，兩隊除配合穿上復古球衣外，包含比分表、統計數據表過場動畫與字體風格，都重現當年NBA轉播畫面，當然還有NBC花瓣造型Logo也完整復刻。至於本場轉播陣容，則請回90年代NBA的黃金搭檔，包含傳奇主播科斯塔斯（Bob Costas）、球評柯林斯（Doug Collins）與弗拉特洛（Mike Fratello），場邊記者則是格雷（Jim Gray）。轉播當下，還在間隔時間播放由John Tesh創作的NBA經典主題曲 《Roundball Rock》，並透過AI技術還原已故播音員法根（Jim Fagan）聲音進行旁白。至於為何會有這次的復古之夜，主因在於NBC Sports為了慶祝重新獲得NBA轉播權，利用這場向1990年至2002年的「NBA on NBC」時代致敬，掀起不少資深球迷回憶，「愛死這樣的風格了」、「斑馬這身材、打法完全露餡」、「滿滿的回憶」