我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人昨戰歷經48分鐘正規時間惡鬥，以110：101主場擊敗紐奧良鵜鶘，拿下賽季第37勝，戰績穩居西區第6，根據統計，湖人本季進行61場比賽，從未打過任何一場延長賽，若最後21場也都在正規時間內打完，湖人也將寫下罕見紀錄，成為繼2000-2001年球季休士頓火箭以來，首支整季82場例行賽，都沒有打過延長賽的球隊。湖人本季受到傷兵困擾，在三球星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）率領下，僅打出37勝24敗、西區第6成績，值得注意的是，湖人本季直到3月，還未打過任何一場延長賽，若最終82場例行賽都在正規48分鐘內打完，將成為近25年來，首支整季沒有打過延長賽的球隊。2000-2001年球季的休士頓火箭，整季82場比賽中，一場延長賽都沒有打過。寫下NBA歷史上罕見紀錄，該年他們的戰績為45勝37敗，並未闖進季後賽。該年火箭陣中正好有一位全勤出賽的球員安德森（Shandon Anderson），他該季為火箭打滿例行賽全部82場比賽，場均上場時間多達29.2分鐘，也成為史上唯一一位，單季全勤出賽，卻沒有打過任何一秒延長賽的球員。作為同期有趣對比，在同一個球季中，有另一位球員展現了完全相反的極端，就是生涯曾2度入選明星賽的傑米森（Antawn Jamison）。那一球季傑米森在勇士同樣82場全勤出賽，但包含大量的延長賽時間在內，總共打了3456分鐘，是近25年來單季累積出賽時間最多的球員，該季場均上場時間多達41.4分鐘，場均24.9分也是他16年職業生涯中最佳。