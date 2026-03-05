自從柯瑞（Stephen Curry）1月31日受傷缺陣以來，勇士僅打出4勝7敗、勝率36.3%成績，從穩定季後賽席位掉到附加賽區間，對岸論壇「虎撲」上的知名數據專家「數說勇士」，撰寫專文分析勇士低潮原因，在於格林（Draymond Green）攻守兩端都已退化到「毒藥」等級，就連長時間與格林同時上場的2位主力穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也被拖累，明明打得不錯，數據上卻成為低效球員。
沒有柯瑞、格林不會打球了！攻守兩端都失序
隨著柯瑞長期缺陣，格林的真實表現被徹底赤裸地攤在陽光下，沒有了柯瑞，他攻守兩端都不斷傷害球隊。根據On-Off效率值統計，格林在場時，勇士進攻端「每百回合得分（進攻效率）」下滑23.3分，全隊倒數第一，且與倒數第2名有斷層式落差。
防守端同樣如此，即便格林過去以防守著稱，也拿到過年度最佳防守球員，但年邁的他已無法承擔勇士防守中樞，本季他在場時，每百回合反而多丟7分，淨效率值毫無疑問是全隊墊底。
格林癱瘓勇士進攻體系 全隊濫投三分
除此之外，格林在場時幾乎可以說癱瘓整個勇士的進攻體系，當他在場上時，勇士有高達58.6%的出手來自三分線，這比歷史上最依賴三分球的塞爾提克還要離譜。
主要原因在於，格林作為持球核心，卻幾乎不具備任何進攻威脅，以他做為小球五號時，總教練科爾（Steve Kerr）會盡量擺出多位射手同時在場，但他們卻面臨5守4的防守壓力，全隊被迫在三分線外盲目出手，禁區得分佔比，比他不在場時少了9.8%。格林的存在，讓勇士的進攻分佈變得極度不合理且低效。
格林防守效率低落 籃板率全隊倒數第一
再來說到格林賴以為生的防守。身為球隊的內線支柱，格林卻並未展現過去的拼搶精神，過去10場合計僅抓下6個進攻籃板，對抗籃板率僅為33.3%，全隊倒數第一，遠遜於波斯特（Quinten Post）的55.6%與老將霍福德（Al Horford）的75%。
此外，協防數據上，格林身高僅有6尺8吋，過去本就不以掃蕩禁區能力做為賣點的他，本季場均火鍋更下滑到0.3次，在聯盟所有禁區球員中墊底，抄截數也創下生涯新低。
格林球場效率低落 穆迪、波傑姆斯基2主力也大受影響
自1月31日柯瑞缺陣以來，只要格林在場，無論他搭檔哪位隊友，正負值（Plus-Minus）全數為負數。反之，當格林下場休息，除了理查德（Will Richard）以外的所有勇士球員，正負值皆轉為正數。這證明穆迪、波傑姆斯基2位年輕球員的努力，都在與格林同時登場時，被無情抵銷。
該篇文章最後說出殘酷事實，這支集結老中青三代球員的球隊，年輕球員為了勝利拼盡全力，但作為高薪、領袖級的格林，卻在對抗意願與防守紀律上徹底崩盤，這不是「薪水高背鍋」的問題，而是格林攻守兩端，如今都成為拖累勇士前進的拖油瓶。
