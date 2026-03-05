我是廣告 請繼續往下閱讀

▲波傑姆斯基（Brandin Podziemski）（左）本季打出不俗成績，卻因為多半跟格林一起上場，球場效率低落。（圖／美聯社／達志影像）

自從柯瑞（Stephen Curry）1月31日受傷缺陣以來，勇士僅打出4勝7敗、勝率36.3%成績，從穩定季後賽席位掉到附加賽區間，對岸論壇「虎撲」上的知名數據專家「數說勇士」，隨著柯瑞長期缺陣，格林的真實表現被徹底赤裸地攤在陽光下，沒有了柯瑞，他攻守兩端都不斷傷害球隊。防守端同樣如此，即便格林過去以防守著稱，也拿到過年度最佳防守球員，但年邁的他已無法承擔勇士防守中樞，本季他在場時，每百回合反而多丟7分，淨效率值毫無疑問是全隊墊底。除此之外，格林在場時幾乎可以說癱瘓整個勇士的進攻體系，主要原因在於，格林作為持球核心，卻幾乎不具備任何進攻威脅，以他做為小球五號時，總教練科爾（Steve Kerr）會盡量擺出多位射手同時在場，但他們卻面臨5守4的防守壓力，全隊被迫在三分線外盲目出手，禁區得分佔比，比他不在場時少了9.8%。格林的存在，讓勇士的進攻分佈變得極度不合理且低效。再來說到格林賴以為生的防守。身為球隊的內線支柱，格林卻並未展現過去的拼搶精神，此外，協防數據上，格林身高僅有6尺8吋，過去本就不以掃蕩禁區能力做為賣點的他，本季場均火鍋更下滑到0.3次，在聯盟所有禁區球員中墊底，抄截數也創下生涯新低。自1月31日柯瑞缺陣以來，這證明穆迪、波傑姆斯基2位年輕球員的努力，都在與格林同時登場時，被無情抵銷。該篇文章最後說出殘酷事實，這支集結老中青三代球員的球隊，年輕球員為了勝利拼盡全力，但作為高薪、領袖級的格林，卻在對抗意願與防守紀律上徹底崩盤，這不是「薪水高背鍋」的問題，而是格林攻守兩端，如今都成為拖累勇士前進的拖油瓶。