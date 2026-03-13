我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華航、長榮台灣赴日本機票價格。（圖／徐巧芯辦公室提供）

行政院長卓榮泰日前在世界棒球經典賽小組賽期間，低調從松指部搭機赴東京巨蛋觀賞中華隊出戰捷克，引發政壇討論。對此，卓榮泰多次強調是自費的私人行程。而此為台日斷交後，閣揆睽違54年踏上日本國土，綠營大讚是外交突破，而藍營則質疑公器私用，更砲轟從來沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發。卓榮泰今（13）日秀出單據，華航包機費用為208萬。立委徐巧芯則指出，空中巴士A321neo 180個座位，12個商務艙，200萬包機來回日本根本不可能。針對包機爭議，卓榮泰今日公布相關單據，包括門票、當日遊覽車車資與關鍵的包機費用等。根據單據顯示，遊覽車車資付日幣20萬（約台幣4萬元）；比賽門票，一共台幣1萬8500元；包機費用則為208萬。卓榮泰說，「徐巧芯、林沛祥若認為可以報公帳，我明天請秘書長去幫我報帳，這錢我就可以拿回來。」對此，昨日曾率立委赴松指部考察的立委徐巧芯回應表示，「想報帳自己去報，不用問我，我不是你媽媽」徐巧芯還指出，空中巴士A321neo 180個座位，12個商務艙，200萬包機來回日本根本不可能的。她還秀出電子訂票資訊指出，長榮與華航松山至日本東京來回機票每人約3萬多元。她反問「204萬包A321neo來回東京，太划算了吧，一般人可以嗎？」徐巧芯受訪表示，她先前有服務過民眾在國外，因為生病的關係必須要搭醫療專機回來，詢問航空公司醫療包機的費用，距離比日本還要更近的，幾本上單趟250到300萬左右，而且是小型的飛機，「所以你基本上已經不是打五折，是打到骨折，是因為你是卓榮泰才有的包機價格。」徐巧芯說，所以你今天不拿還好，你一拿大家嚇到，如果只要204萬就可以有從松指部到東京來回包機的話，那我們也要包，我們是不是乾脆包機請所有媒體朋友，一起到日本旅遊好了，200萬大家集資一下還是出的起。前華航機師、現任北市議員張志豪昨日在《NOWNEWS今日新聞》直播節目鄉民大學問上表示，台北到日本包機費用來回約在450萬至600萬之間。