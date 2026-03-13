（3/13 11:07更新：補入好市多官方回應）

好市多「兒童Hape梳妝台」搶翻！她掃貨竟「不准別人拿」：我全要了

▲好市多新品「Hape梳妝台」爆紅，一名疑似代購女子將架上多組商品集中到推車，尚未結帳就聲稱「全部都是她的」，還阻止其他顧客拿取，事件曝光後引發網友不滿。（圖／翻攝自好市多官網www.costco.com.tw/）

799元「Hape梳妝台」被代購炒到1100元！好市多出面了：與總公司討論限購