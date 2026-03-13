（3/13 11:07更新：補入好市多官方回應）好市多（Costco）近期推出一款售價799元的兒童玩具「Hape梳妝台」，因附有燈光化妝鏡、互動式吹風機與多種仿真配件，外型可愛又實用，吸引不少消費者搶購。不過近日卻有網友在好市多南崁店目擊，一名疑似代購女子將架上多組商品集中到推車，尚未結帳就聲稱「全部都是她的」，還阻止其他顧客拿取，事件曝光後引發網友不滿，就連律師林智群都直言：「還沒結帳，就不是你的。」好市多客服則已主動聯繫原PO，強調會將情況回報，與總公司討論未來是否限購，好市多官方則回應將會儘速補貨。
好市多「兒童Hape梳妝台」搶翻！她掃貨竟「不准別人拿」：我全要了
一名網友昨日在Threads分享，表示自己在好市多桃園南崁店看到一名女子，掃貨架上多組化妝台商品放入推車中，甚至在尚未結帳的情況下，就向其他顧客表示「全部都是她的」，阻止別人拿取，讓原PO傻眼直言：「有結帳了嗎？為何限制別人拿，難怪一堆人跟他吵。」
貼文曝光後迅速在網路上引發討論，其中不少人在現場的網友也提到，他手上已經拿了一盒，結果對方直接表示「這邊我全要了，不好意思」，示意要他放回去，讓人相當傻眼。還有網友指出，當時有一對夫妻原本想買給年約2至3歲的小女兒，但因為商品已被掃光，只能無奈地跟孩子說「賣完了，沒有了」，可見自私行徑已經影響到多位會員。
不少人紛紛炮轟該女的行為，「憑什麼不准別人拿」、「這我不買也拿，等他走了再放回去」、「支持現場直接拿走，反正她又還沒付錢」、「這種行為跟人肉佔位有什麼兩樣」、「這種霸道行為真的很不可取」、「搞到最後好市多會公布禁止代購或限購」。
對此，律師林智群也在社群平台發表看法，他幽默表示，自己如果遇到類似情況，就算不需要，也一定會拿兩個走，「還沒結帳，就不是你的」，指出商品在完成結帳前仍屬於賣場所有。
799元「Hape梳妝台」被代購炒到1100元！好市多出面了：與總公司討論限購
《NOWNEWS今日新聞》記者實際到好市多官網查詢，可見產品名稱為「Hape梳妝台」，在官網售價是899元，目前也是顯示售完狀態。根據官網介紹，梳妝台含附燈化妝鏡、氣墊梳、互動式吹風機，還配備2個抽屜能收納，配件齊全仿真化妝品組，高度僅36公分，適合3到8歲的兒童使用，可培養孩子創造力和精細動作。
隨著商品在社群平台爆紅，也有人發現拍賣平台已出現轉售情況，原價799元的兒童化妝台，目前價格已被喊到約1100元左右。
事件曝光後，原PO透露，好市多南崁店客服已主動致電了解狀況，並表示將把相關問題回報總公司討論。許多網友也建議，若熱門商品短時間內需求量大，賣場可考慮採取限購措施，以避免代購大量囤貨再轉賣的情況，影響其他消費者購買權益。
好市多官方則回應，目前已針對該商品的供貨與購買情形掌握庫存及現場銷售狀況，將依實際銷售情形即時進行調整，也將儘速補貨。
