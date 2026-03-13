我是廣告 請繼續往下閱讀

台塑企業今（12）日舉辦記者會，台塑企業總裁吳嘉昭率領台塑、台塑化、台化、南亞等公司經營團隊出席，並說明各企業轉型進程及績效。吳嘉昭指出，四大公司提報轉型共有113案，估計2030年將可帶來386億元的年利益。台塑企業致力於退出「大色貨」廉價競爭市場，鎖定高利潤且具認證門檻的差別化產品，台塑、南亞及台化三公司差別化產品佔比，將由2025年54.1%，預計至2026年提升至56.4%，產品結構優化預估將使2026年差別化產品利益額，較2025年增加約4.7億元/月。台塑深化半導體產業鏈、前瞻新材料與綠色數位等轉型。台塑董事長郭文筆說，配合台積電在地化供應政策，積極推動電子級化學品及半導體關鍵材料之擴建，預計2026年完成電子級異丙醇（IPA）廢液回收工程、2027年電子級氫氟酸二期擴建投產、電子級氫氣與國內首家原子層沉積（ALD）釕金屬前驅物產線完工、2028年量產電子級 硫酸、鹽酸及光阻稀釋劑等產品之布建。吳嘉昭說，南亞今明兩年發展重點將聚焦醫材、半導體及電力系統等三大領域，在醫材新事業方面，已投入減白血袋、高階抗沾黏膜等21項開發案，預估年產值達14億元。半導體材料包含已量產的製程用薄膜，開發中的預電子級雙氧水、CO及氟系管材等6項主要產品也將於今明兩年投產，預估年產值約30億元。另，電力系統新事業，除既有配電盤等產品外，與國外公司合作開發H級變壓器、引進韓國技術發展高壓輸電設備，由「單一設備供應商」轉型為「電力系統解決方案提供者」。台塑化在轉型部分，聚焦乙烷進料、永續航空燃油（SAF）、上游探勘、小水力發電、氫化苯乙烯嵌段聚合物（HSBC）擴建，以及低碳電力。為協助航空業達成高達80%以上的減碳效益，曹明指出，用廢食用油（UCO）作為原料，產製永續航空燃油，已經順利取得ISCC CORSIA國際認證。台塑化已經跟長榮航空、中華航空簽署長期合作備忘錄（MOU），預計在未來3至5年內，分別供應兩大國籍航空逾 萬噸自產SAF。此外，受到地溝油事件影響，公司也會跟相關單位討論開放廢食用油進口。曹明也說，看準未來天然氣市場的龐大潛力，台塑化跨足美國路易斯安那州進行頁岩氣探勘。該區域除可供應美國當地市場之外，同時具有鄰近墨西哥灣 LNG 出口設施的優勢。目前台塑化與經營人合作持續投資擴大生產規模，推動穩健長期的新事業發展。台化董事長洪福源指出，透過四大小組強化轉型業務推動，分別為數位轉型、能源轉型、循環經濟及新事業開發。其中「新事業開發」除 持續開發小水力發電外，將利用自有發電能力優勢，推動閒置工業 用地招商與活化，今年將完成新港、龍德廠區餘電外售予運算中心 業者，2027年完成設置5N電子級氫氣純化設備，並加速碳化矽（SiC）、聚醯亞胺（PI）及鈣鈦礦等原料開發，打入電子業材料供應鏈。