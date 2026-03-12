2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽所有賽程今（12）日已全部結束，八強名單和對戰組合已經確定。最早打完的C組由亞洲雙強日本（1）、韓國（2）突圍；晉級態勢最明朗的D組最終是由多明尼加（1）和委內瑞拉（2）攜手晉級；A組則是古巴爆冷淘汰，由加拿大（1）和波多黎各（2）晉級；B組在今日義大利贏球後拿下分組第一，墨西哥遭到淘汰，美國分組第2晉級。以下為《NOWNEWS》為讀者做的各小組晉級概況與排名整理，以及8強複賽對戰組合以及開打時間。
🟡本文重點摘要
📍2026年世界棒球經典賽8強對戰組合
📍2026年世界棒球經典賽開打時間
📍2026年世界棒球經典賽進行地點
📍2026年世界棒球經典賽3/12日各組最終戰況
📍2026年世界棒球經典賽各組戰績
📍WBC若三隊戰績相同 晉級規則怎麼算？
📍WBC經典賽失分率要怎麼看？
📍經典賽電視轉播平台免費看
2026年世界棒球經典賽8強對戰組合
2026年世界棒球經典賽開打時間
正賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）
2026年世界棒球經典賽進行地點
A組：波多黎各聖胡安 席然畢松球場
B組、複賽：美國休士頓 大金球場
C組（台灣出賽）：日本 東京巨蛋
D組、複賽、準決賽、冠軍賽：美國邁阿密 龍帝霸公園球場
2026年世界棒球經典賽3/10日各組最終戰況
【C組：東京分組】日、韓攜手挺進八強
📍晉級球隊：日本、韓國
日本靠著大谷翔平、山本由伸、鈴木盛也、吉田正尚等大聯盟好手的表現，在C組一騎絕塵以小組第一晉級，之後要對上強敵委內瑞拉。
韓國隊晉級之路充滿戲劇性。在輸給台灣後陷入絕境，但在攸關生死的最後一戰以7：2擊敗澳洲。在與台灣、澳洲戰績同為2勝2敗的情況下，韓國憑藉較低的失分率驚險逆轉奪下第2，睽違四屆再度闖進八強，8強對手是多明尼加。
至於中華隊雖然歷史性地在WBC賽事擊敗韓國，但在戰績相同比較失分率後，遺憾未能出線。
【D組：邁阿密分組】多明尼加、委內瑞拉攜手晉級
📍晉級球隊：多明尼加共和國、委內瑞拉
這兩支南美勁旅在D組展現「大聯盟等級」的實力。在今天賽前兩隊就皆以3勝0敗戰績提前確定晉級八強，今日的比賽中，9局下委內瑞拉整開大反攻，不過多明尼加靠著關鍵雙殺拿下比賽，以7：5贏球。
最終確定多明尼加拿下分組第一，委內瑞拉分組第二，兩隊分別要在8強複賽對上韓國和日本。
【B組：休士頓分組】義大利爆冷分組第一 美國僅排第二
📍晉級球隊：義大利、美國
在昨天爆冷擊敗美國後，全隊有24位美國籍的義大利沒有懈怠，靠著隊長帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）單場3轟，搭配王牌諾拉（Aaron Nola）先發主投5局無失分，終場9：1打爆墨西哥，確定與美國攜手挺進複賽。
義大利將在8強賽首輪遇上拉丁美洲強權波多黎各，而美國則要對上北美兄弟加拿大。
【A組：聖胡安分組】加拿大出線 波多黎第二晉級
📍晉級球隊：加拿大、波多黎各
A組方面，波多黎各在以4：1擊敗古巴，取得了3連勝，昨天就已確定晉級，連續六屆闖進八強，等待只是自己小組最終的名次。
在今日「紅色閃電」古巴隊最終戰以2：7不敵加拿大隊，本屆WBC旅程告終。古巴隊不僅吞下關鍵一敗，更創下隊史首次在經典賽第一輪即遭淘汰的難堪紀錄。加拿大則以分組第一晉級，而波多黎各則是分組第2，兩隊分別要美國和義大利。
2026年世界棒球經典賽各組戰績
⚾️ Pool A 戰績排名
⚾️ Pool B 戰績排名
⚾️ Pool C 戰績排名（中華隊所在組別）
⚾️ Pool D 戰績排名
WBC若三隊戰績相同 晉級規則怎麼算？
經典賽預賽小組賽階段，若最終由於三隊彼此對戰紀錄互有勝負（澳洲勝台、台勝韓、韓勝澳），依據WBC賽制，將依序比較以下項目來決定分組第二，依序是：失分率（總失分 ÷ 守備總出局數）、自責分率、團隊打擊率、抽籤。
WBC經典賽失分率要怎麼看？
WBC失分率與一般棒球常見的防禦率不同。在WBC經典賽中，失分率是當預賽出現戰績相同、且對戰勝負互咬時，用來決定晉級名次的關鍵比較數據。它的公式為：「失分率=總失分÷總守備出局數」。
總失分是該球隊在與「戰績相同隊伍」的交戰中，總共失去的「所有分數」，無論是投手自責分還是因失誤導致的非自責分，通通算在內。
而總守備出局數則是該球隊在防守時實際抓到的出局數。例如正常防守完9局就是取得27個出局數(9×3=27)；若被提前結束比賽只守了7局就是21個出局數。如果某一局沒抓滿3個出局數比賽就結束，則以實際抓到的出局數來算。
經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
90天訂閱方案599元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事。
