WBC經典賽今（12）日上演義大利對決墨西哥戲碼，此戰成為預賽晉級關鍵戰，只要義大利擊敗墨西哥，就能跟美國攜手晉級複賽，兩隊也存在一起控分淘汰美國可能，結果比賽開打，全隊有24位美國籍的義大利沒有懈怠，靠著隊長帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）單場3轟，搭配王牌諾拉（Aaron Nola）先發主投5局無失分，終場9：1打爆墨西哥，確定與數學不好的美國攜手挺進複賽。由於美國昨戰意外6：8輸給義大利，3勝1敗仍未確定晉級，端看本場義大利與墨西哥賽果，若墨西哥贏且與義大利分數控制在一定範圍，就能將美國淘汰，但義大利並未讓憾事發生。實際上，義大利本屆有85%球員為美國籍，這些人是在美國出生長大，效力於MLB，但因為父系或母系血緣（如祖父母為義大利移民）而代表義大利。義大利第2局就展開攻勢，靠著帕斯昆汀諾先馳得點，第4、5局再挹注4分，前五局打完已經取得5分領先，第6局帕斯昆汀諾再度發難，扛出本場第2轟，義大利4到8局皆有分數進帳，扛下第4棒、前3戰12打數無安打的帕斯昆汀諾，本場更有3響炮貢獻。反觀墨西哥打線被諾拉壓制，前五局攻勢毫無建樹，全場僅5安打，於第七局追回1分，義大利終場9：1大勝墨西哥，分組晉級態勢也終於確定，4戰全勝的義大利挺進複賽，美國則以3勝1敗、分組第2之姿，驚險進入8強席位。