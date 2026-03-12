我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰近日包機前往日本幫中華隊加油，接連遭藍營質疑是否公器私用：「有財力包機是一回事，但為何能使用軍事管制區的松山指揮部機場起降？」他本人雖已澄清此趟為全程自費，相關單據都保留，仍引發一波口水戰。對此，前駐日大使謝長廷昨（11）日首度發聲，怒批藍營糾纒不休，其實是否說謊並不難查證，如果卓院長使用公費，卻公開說是私費，那一定很多人會檢舉、密告或提供情資給在野黨，稍一打聽就知道。卓院長如公開撤謊，還能繼續做下去嗎？謝長廷昨發文提到，他常常收看日本國會的質詢，他們也會有類似議題，例如過去曾有首相招待社會賢達參加賞櫻活動，被質疑是使用公費、招待後援會的人；最近首相贈送當選人祝賀的紀念品，也被質疑使用什麼錢，公費、私費還是黨補助款？在首相回答是自費，沒有使用公費或黨的交付金後，質問者不會質疑說是說謊，糾纏不休，而是會根據首相的答覆，追問是否妥當或違法？但他們會調查，而且通常在質詢前就調查，手上有資料才質詢，臨時狀況偶爾也有事後調查。謝長廷說，如果查岀的資料證明官員是說謊，那麼一定掀起政治風暴、追究責任，但他沒有見過日本的國會質詢有信口開河、指責首相說謊或貪瀆的事，這種拿不出証據又近乎人格羞辱的指責，當然會造成情緒化的爭執，降低問政品質。謝長廷認為，其實卓榮泰是否說謊並不難查證，以台灣為例，理論上，每10個人至少有接近5個是投票給在野黨的人，幾乎是遍佈各行各業，航空公司的職員、會計、情治人員、軍方都可能有支持在野黨的人，如果卓院長使用公費卻公開說是私費，那一定很多人會檢舉、密告或提供情資給在野黨，稍一打聽就知道。卓院長如公開撤謊，還能繼續做下去嗎？所以他懷疑國民黨已經透過各種資訊管道，知道的確是卓院長私人自費包機，所以質疑的人才不敢進一步承諾如自己錯誤願付出什麼代價，讓院長一刀斃命。謝長廷更指出，至於藍營扯上什麼由松指部出去是特權云云，更是令人苦笑。首先，這是卓院長自己要求走松指部的嗎？先要確定。總統、院長有隨扈保護，一般人沒有，本來就是特權，因為保護他們生命、身體的安全，才能維持政務正常運作，符合國家利益，即使私人去買菜、打高爾夫球也是要有安全人員保護，這是舉世皆然的制度設計，這次軍方判斷由松指部出入，減少曝光時間，符合最安全也最保密的要求，選擇讓卓院長由松指部進出，方便執行安全保護任務，非常合理：不知這様做違反哪條法律？哪條命令？又有什麼不妥？值得吵鬧不休。