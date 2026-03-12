我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費仔打完WBC後人氣暴漲，接到咖啡代言廣告。（圖／費仔IG@stu_fairchild4）

▲瑞莎分享愛徒星彤（如圖）選擇回台參加國手選拔的消息，感動無數台灣人。（圖／瑞莎 Larisa﻿臉書）

▲宋智雅爆紅後爭議也頗多，之前被挖出穿戴假貨，如今又因失言遭到炎上。（圖／記者葉政勳攝）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今日的熱門娛樂話題搶先看，美台混血球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）代表台灣出征WBC打出佳績，近日終於接到職涯首個代言工作。女星瑞莎作為韻律體操教練，分享愛徒放棄代表美國比賽，選擇返台參加台灣國手選拔，感動萬人。靠《單身即地獄》走紅的韓國網紅宋智雅近日在Vlog影片語出驚人地說：「如果我男朋友用Galaxy？那感覺有點討厭」，失言遭到炎上。費仔這次首度加盟中華隊，參戰2026世界棒球經典賽（WBC），在場上多次揮出全壘打幫中華隊追分，讓他的人氣瞬間暴漲，如今也接到生涯首支代言。費仔昨晚發文透露，自己接下咖啡品牌合作，是因為他在打完與捷克的比賽後直言，晚接午的賽程有點累，自己就是靠多喝咖啡來提神的。這句話成了他接下合作案的契機，粉絲則紛紛替他歡呼，「這趟真的是名利雙收啊」。瑞莎昨日在社群介紹自己的韻律體操學生星彤（Arissa Li），表示星彤擁有美國護照，在當地比賽中拿下全美全能冠軍，「原本依照美國體操協會的安排，她將代表美國參加接下來的國際賽事。但讓我們非常感動的是，星彤最後選擇代表台灣，並加入瑞星一起努力」，接下來將參加台灣體操協會舉辦的青少年國手選拔，這感動了無數台灣人，瑞莎的貼文也吸引2.3萬人按讚，更有網友大讚星彤是「體操界費仔」。南韓網紅宋智雅因《單身即地獄》爆紅，近日在YouTube頻道分享Vlog時語出驚人，直言「如果男朋友用Galaxy會有點討厭」，還說想到對方用該手機幫她拍照就覺得煩躁，認為iPhone拍出的色澤質感更好。影片曝光後引發網友不滿，批評她以手機品牌區分階級、言論無禮，也有人提醒她曾因穿戴假名牌風波沉寂一段時間，怎麼還是學不乖，如今宋智雅又因失言再掀爭議。