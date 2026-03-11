我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許雅鈞捲私生子風波時，爆料者還流出這張照片，稱老婦人是許雅鈞的媽媽，懷中抱的就是許雅鈞的小孩。（圖／翻攝自微博）

▲Mika（如圖）過去跟中間人稱讚過許雅鈞出手大方，陪他吃頓飯就收到台幣4萬多元。（圖／Mika臉書）

小S的老公許雅鈞今（11）日遭週刊爆料私約女粉絲，還不惜外流大S的出殯照證明自己身分，令人咋舌，但針對此事，許雅鈞目前沒有回應。而他過往花邊新聞也頗多，曾深陷私生子疑雲，當時網友們更流傳一張疑為許雅鈞媽媽的老婦人抱著金孫的照片，掀起熱烈討論。除此之外，許雅鈞也曾金援過黑澀會美眉出身的Mika，她還跟友人發牢騷說：「不知道他還可以照顧我多久？」可見相當喜歡出手大方的許雅鈞。據《鏡週刊》報導，許雅鈞花邊緋聞超多，除了經常在夜店摟妹被拍到外，2022年還爆出私生子風波。當時網路上流傳一名正妹抱著嬰兒的照片，爆料者稱該正妹名叫Ruby，2019年生下小孩時才23歲，外型相當亮眼。另一張照片則是一名老婦人抱著金孫坐在沙發上的合照，該婦人五官與小S的婆婆也就是許雅鈞的媽媽極為神似，被指許家人也同意私生子認祖歸宗，更對Ruby母子照顧有加、出手大方。不過當時事件發酵沒多久，Ruby的社群帳號就突然就被清空，小S與許雅鈞也始終未針對私生子疑雲正面回應。除此之外，許雅鈞2019年也與黑澀會美眉出身的辣模Mika傳過緋聞，當時Mika和中間人透露，自己剛跟許雅鈞吃完飯，許雅鈞就用微信轉了1萬元的人民幣（約新台幣4.6萬元）給她，出手相當闊綽，讓Mika似乎深陷其中，甚至對中間人說：「不知道他還可以照顧我多久？」可見十分感謝許雅鈞的金援。針對許雅鈞頻繁傳出的風流緋聞，小S過往通常都採取力挺態度，表示相信老公，更經常幫許雅鈞開脫，稱他出入夜店只是愛熱鬧、喜歡認識新朋友，並未背叛家庭。而小S與許雅鈞在2005年9月9日登記結婚，至今已結婚超過20年，婚後夫妻育有3女，小S也經常在社群分享自己的幸福生活，這次的私約女粉絲事件，不知她是否也會選擇相信老公。