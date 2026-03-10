我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊當家鐵捕林家正曾經被拍到戴著金項鍊上場打擊。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）韓國昨（9）日對上澳洲，以較優的失分率取得8強門票，除了賽果，韓國隊長李政厚的62萬梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）四葉草項鍊也登上Google熱搜，有網友就好奇中華隊都戴什麼項鍊上球場，一搜才發現清一色都是金項鍊，讓網友笑說：「台灣人就是務實，黃金保值！」昨天韓澳之戰，李政厚再度戴上梵克雅寶四葉草項鍊上場，讓該法國珠寶品牌又成為網路熱議話題，一名網友今天在社群平台發文，「因為李政厚戴梵克雅寶而去關注中華隊都戴什麼，結果我發現清一色都是金項鍊。」原PO的貼文附上一張照片拼圖，上頭的王建民、陳傑憲、林昱珉、林家正、陳柏毓、鄭宗哲、江坤宇、張育成等中職球員都曾經戴著金項鍊亮相，其他網友打趣留言：「黃金極其避險而且可以變現」、「戴個2兩就比VCA貴了」、「另一種含金量」、「大概有七成是阿公阿嬤送的」、「梵克雅寶是贊助，真金白銀是內涵！」李政厚在比賽中配戴梵克雅寶四葉草項鍊，最直接的核心含義與「幸運」緊密相連，該款經典的四葉草設計從1968年問世以來，品牌便賦予其「幸運、健康、財富與真愛」的象徵，而李政厚選擇在經典賽（WBC）這種高壓的國際頂級賽事中配戴，除了個人時尚品味的展現，更多是心理層面的「護身符」作用。此外，這條四葉草項鍊對李政厚來說也具備「家族與信念」的連結感，身為「風之孫」，他承載著外界對其家族名聲的高度期待，而在賽場上配戴高辨識度的珠寶，不僅是現代球員展現個人特質的一種方式，更像是一種儀式感。李政厚曾經提到自己對於比賽細節與配件有一定的堅持，透過這枚象徵好運的四葉草，他將對勝利的渴求與個人風格結合，讓這件珠寶超越了裝飾品的功能，成為他在高強度對決中追求「時來運轉」的情感寄託。