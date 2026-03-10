2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽進入最後衝刺階段，隨著今（10）日各組賽事戰果出爐，八強名單已逐漸清晰。傳統強權日本、韓國確定自C組突圍，而奪冠大熱門多明尼加與委內瑞拉則在D組橫掃千軍，目前已經有5支球隊鎖定晉級，地主美國隊則尚未確定脫穎而出。以下為《NOWNEWS》為讀者做的、截至台灣時間3月10日止，各小組晉級概況與排名整理。
🟡本文重點摘要
📍2026年世界棒球經典賽3/10日各組晉級態勢
📍WBC若三隊戰績相同 晉級規則怎麼算？
📍WBC經典賽失分率要怎麼看？
📍2026年世界棒球經典賽各組戰績
📍2026年世界棒球經典賽開打時間
📍2026年世界棒球經典賽進行地點
2026年世界棒球經典賽3/10日各組晉級態勢
【C組：東京分組】日、韓攜手挺進八強
📍第1名：日本（3勝0敗）
靠著大谷翔平連兩場開轟，以及鈴木誠也、吉田正尚等旅美大將火力支援，日本隊展現壓制力，即便還有對捷克一戰未打，已確定以小組第一晉級。
📍第2名：韓國（2勝2敗）
韓國隊晉級之路充滿戲劇性。在輸給台灣後陷入絕境，但在攸關生死的最後一戰以7：2擊敗澳洲。在與台灣、澳洲戰績同為2勝2敗的情況下，韓國憑藉較低的失分率驚險逆轉奪下第2，睽違四屆再度闖進八強。
中華隊雖擊敗韓國，但在戰績相同比較失分率後，遺憾未能出線。
【D組：邁阿密分組】多明尼加、委內瑞拉提前鎖定
📍晉級球隊：多明尼加共和國、委內瑞拉
這兩支南美勁旅在D組展現「大聯盟等級」的摧毀力。特別是多明尼加，三場比賽皆攻下兩位數得分，累積34分僅失5分。兩隊皆以3勝0敗戰績提前確定晉級八強，後續將爭奪小組首位，八強戰將強碰C組的日本與韓國。
【B組：休士頓分組】美國3連勝 但尚未鎖定晉級
領先者：美國（3勝0敗）
美國隊在隊長賈吉（Aaron Judge）開轟領軍下擊敗墨西哥奪得3連勝。雖然形勢大好，但因該組義大利（2勝0敗）與墨西哥（2勝1敗）仍有變數，若美國在最後一戰負於義大利，且墨西哥擊敗義大利，恐出現三隊戰績相同需比失分率的情況。美國需在明日對陣義大利之戰取勝，才能正式宣告晉級。
【A組：聖胡安分組】波多黎各強勢出線
📍第1名：波多黎各（3勝0敗）
地主波多黎各在以4：1擊敗古巴，取得了3連勝，確定以小組首位身分連續六屆闖進八強。
關鍵對局： 古巴目前2勝1敗，若能在3月11日（當地時間）擊敗加拿大，即可鎖定另一張八強門票。
WBC若三隊戰績相同 晉級規則怎麼算？
經典賽預賽小組賽階段，若最終由於三隊彼此對戰紀錄互有勝負（澳洲勝台、台勝韓、韓勝澳），依據WBC賽制，將依序比較以下項目來決定分組第二，依序是：失分率（總失分 ÷ 守備總出局數）、自責分率、團隊打擊率、抽籤。
WBC經典賽失分率要怎麼看？
WBC失分率與一般棒球常見的防禦率不同。在WBC經典賽中，失分率是當預賽出現戰績相同、且對戰勝負互咬時，用來決定晉級名次的關鍵比較數據。它的公式為：「失分率=總失分÷總守備出局數」。
總失分是該球隊在與「戰績相同隊伍」的交戰中，總共失去的「所有分數」，無論是投手自責分還是因失誤導致的非自責分，通通算在內。
而總守備出局數則是該球隊在防守時實際抓到的出局數。例如正常防守完9局就是取得27個出局數(9×3=27)；若被提前結束比賽只守了7局就是21個出局數。如果某一局沒抓滿3個出局數比賽就結束，則以實際抓到的出局數來算。
2026年世界棒球經典賽各組戰績
⚾️ Pool A 戰績排名
⚾️ Pool B 戰績排名
⚾️ Pool C 戰績排名（中華隊所在組別）
⚾️ Pool D 戰績排名
2026年世界棒球經典賽開打時間
正式賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）
2026年世界棒球經典賽進行地點
A組：波多黎各聖胡安 席然畢松球場
B組、複賽：美國休士頓 大金球場
C組（台灣出賽）：日本 東京巨蛋
D組、複賽、準決賽、冠軍賽：美國邁阿密 龍帝霸公園球場
