2026年世界棒球經典賽3/10日各組晉級態勢

▲靠著大谷翔平連兩場開轟，以及鈴木誠也、吉田正尚等旅美大將火力支援，日本隊展現壓制力，即便還有對捷克一戰未打，已確定以小組第一晉級。（圖／美聯社／達志影像）

▲多明尼加三場比賽皆攻下兩位數得分，累積34分僅失5分。（圖／美聯社／達志影像）

▲史金恩茲（Paul Skenes）先發，他在球數限制內共主投4局，狂7K、無失分，最快球速飆破161公里，加上美國隊長賈吉（Aaron Judge）的兩分砲，最終美國隊以5：3擊敗墨西哥。（圖／美聯社／達志影像）

▲地主波多黎各在以4：1擊敗古巴，確定以小組首位身分連續六屆闖進八強。（圖／美聯社／達志影像）

組別 確定晉級球隊 待定/競爭中球隊 淘汰球隊 A組 波多黎各 古巴、加拿大 (略) B組 - 美國、義大利、墨西哥 英國、巴西 C組 日本(1)、韓國(2) - 中華隊、澳洲、捷克 D組 多明尼加、委內瑞拉 - (略) WBC若三隊戰績相同 晉級規則怎麼算？



經典賽預賽小組賽階段，若最終由於三隊彼此對戰紀錄互有勝負（澳洲勝台、台勝韓、韓勝澳），依據WBC賽制，將依序比較以下項目來決定分組第二，依序是：失分率（總失分 ÷ 守備總出局數）、自責分率、團隊打擊率、抽籤。



WBC經典賽失分率要怎麼看？



WBC失分率與一般棒球常見的防禦率不同。在WBC經典賽中，失分率是當預賽出現戰績相同、且對戰勝負互咬時，用來決定晉級名次的關鍵比較數據。它的公式為：「失分率=總失分÷總守備出局數」。



總失分是該球隊在與「戰績相同隊伍」的交戰中，總共失去的「所有分數」，無論是投手自責分還是因失誤導致的非自責分，通通算在內。



而總守備出局數則是該球隊在防守時實際抓到的出局數。例如正常防守完9局就是取得27個出局數(9×3=27)；若被提前結束比賽只守了7局就是21個出局數。如果某一局沒抓滿3個出局數比賽就結束，則以實際抓到的出局數來算。



2026年世界棒球經典賽各組戰績



排名 國家 勝 敗 勝率 勝差 得分 失分 淨勝分 近況 1 🇵🇷 波多黎各 3 0 1.000 - 13 4 +9 W3 2 🇨🇺 古巴 2 1 .667 1 11 9 +2 L1 3 🇨🇦 加拿大 1 1 .500 1.5 11 6 +5 L1 4 🇵🇦 巴拿馬 1 3 .250 2.5 11 14 -3 L1 5 🇨🇴 哥倫比亞 1 3 .250 2.5 10 23 -13 W1

排名 國家 勝 敗 勝率 勝差 得分 失分 淨勝分 近況 1 🇺🇸 美國 3 0 1.000 - 29 9 +20 W3 2 🇲🇽 墨西哥 2 0 1.000 0.5 15 4 +11 W2 3 🇮🇹 義大利 2 1 .667 1 27 7 +20 L1 4 🇧🇷 巴西 1 3 .250 2.5 15 25 -10 W1 5 🇬🇧 英國 0 4 .000 3.5 6 47 -41 L4

排名 國家 勝 敗 勝率 勝差 得分 失分 淨勝分 近況 1 🇯🇵 日本 3 0 1.000 - 25 9 +16 W3 2 🇦🇺 澳洲 2 2 .500 1.5 19 20 -1 W2 3 🇹🇼 中華台北 2 2 .500 1.5 28 19 +9 W1 4 🇰🇷 韓國 2 2 .500 1.5 13 12 +1 L2 5 🇨🇿 捷克 0 3 .000 3 5 30 -25 L3

排名 國家 勝 敗 勝率 勝差 得分 失分 淨勝分 近況 1 🇻🇪 委內瑞拉 3 0 1.000 - 21 5 +16 W3 2 🇩🇴 多明尼加 3 0 1.000 - 34 5 +29 W3 3 🇳🇱 荷蘭 1 2 .333 2 7 21 -14 L1 4 🇮🇸 以色列 1 2 .333 2 9 21 -12 L1 5 🇳🇮 尼加拉瓜 0 4 .000 3.5 6 25 -19 L4

▲2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事告一段落，儘管中華隊最終以極微小的失分率差距無緣前進邁阿密，但這群台灣英雄在場上展現的韌性已贏得全台球迷的尊敬。（圖／取自中華職棒臉書）

2026年世界棒球經典賽開打時間

2026年世界棒球經典賽進行地點

▲中華隊因微幅失分率差距飲恨淘汰。（圖／記者葉政勳攝）

2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽進入最後衝刺階段，隨著今（10）日各組賽事戰果出爐，八強名單已逐漸清晰。傳統強權日本、韓國確定自C組突圍，而奪冠大熱門多明尼加與委內瑞拉則在D組橫掃千軍，目前已經有5支球隊鎖定晉級，地主美國隊則尚未確定脫穎而出。以下為《NOWNEWS》為讀者做的、截至台灣時間3月10日止，各小組晉級概況與排名整理。【C組：東京分組】日、韓攜手挺進八強📍第1名：日本（3勝0敗）靠著大谷翔平連兩場開轟，以及鈴木誠也、吉田正尚等旅美大將火力支援，日本隊展現壓制力，即便還有對捷克一戰未打，已確定以小組第一晉級。📍第2名：韓國（2勝2敗）韓國隊晉級之路充滿戲劇性。在輸給台灣後陷入絕境，但在攸關生死的最後一戰以7：2擊敗澳洲。在與台灣、澳洲戰績同為2勝2敗的情況下，韓國憑藉較低的失分率驚險逆轉奪下第2，睽違四屆再度闖進八強。中華隊雖擊敗韓國，但在戰績相同比較失分率後，遺憾未能出線。📍晉級球隊：多明尼加共和國、委內瑞拉這兩支南美勁旅在D組展現「大聯盟等級」的摧毀力。特別是多明尼加，三場比賽皆攻下兩位數得分，累積34分僅失5分。兩隊皆以3勝0敗戰績提前確定晉級八強，後續將爭奪小組首位，八強戰將強碰C組的日本與韓國。領先者：美國（3勝0敗）美國隊在隊長賈吉（Aaron Judge）開轟領軍下擊敗墨西哥奪得3連勝。雖然形勢大好，但因該組義大利（2勝0敗）與墨西哥（2勝1敗）仍有變數，若美國在最後一戰負於義大利，且墨西哥擊敗義大利，恐出現三隊戰績相同需比失分率的情況。美國需在明日對陣義大利之戰取勝，才能正式宣告晉級。📍第1名：波多黎各（3勝0敗）地主波多黎各在以4：1擊敗古巴，取得了3連勝，確定以小組首位身分連續六屆闖進八強。關鍵對局： 古巴目前2勝1敗，若能在3月11日（當地時間）擊敗加拿大，即可鎖定另一張八強門票。正式賽：3/5（四）～3/18（三）預賽：3/5（四）～3/12（四）複賽：3/14（六）～3/15（日）準決賽：3/16（一）～3/17（二）冠軍賽：3/18（三）A組：波多黎各聖胡安 席然畢松球場B組、複賽：美國休士頓 大金球場C組（台灣出賽）：日本 東京巨蛋D組、複賽、準決賽、冠軍賽：美國邁阿密 龍帝霸公園球場