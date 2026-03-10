7-11年後春節福袋買一送一來了！今（10）日FB超商社團有熱心網友分享，7-11春節福袋買一送一大出清，優惠只限3月12日、3月13日，目前公開的特價品項僅有「28吋時尚寬把行李箱」、「雙隔層文青袋」，原價1999元，相當於特價不用1000元，至於是否其他品項是否有特價，以及優惠是否限單店、還是全台7-11統一，官方僅透露「實際商品銷售款式以各門市現貨為主。」
🟡7-11福袋買一送一！行李箱不用1000元
根據網友於FB社團貼文透露，7-11春節福袋即將在3月12日至3月13日推出買一送一優惠，確定有優惠的品項為「28吋時尚寬把行李箱」、「雙隔層文青袋」都有任選買一送一。
不過由於目前優惠資訊不夠詳細，流出來的DM也比較模糊，《NOWNEWS》記者詢問官方，是否福袋全品項都有買一送一優惠，以及活動是否為全台門市統一，7-11僅神秘表示「福袋商品數量有限售完為止，歡迎消費者到門市選購，實際商品銷售款式以各門市現貨為主。」
不過按照過往出清檔期推算，過去7-11春節福袋優惠都是全台門市統一，只有禮盒才會按照各店優惠，以及福袋買一送一不會僅限部分品項，基本都是全品項統一優惠，因次若有想要搶購福袋買一送一的民眾，可得在3月12日這天隨時關注官方消息。
🟡全家禮盒、福袋下殺5折！拿點數換最划算
雖然7-11福袋特價資訊還不準確，不過全家禮盒、福袋已經特價了！即起至全家APP「兌點趣」專區，點數兌換區中的「大兌點-禮盒福袋專區」，只要扣2000點數，福袋、禮盒通通殺到5折出清跳水價。
最搶手的紅帽子禮盒「藍、紅、金」款，也全面降價，紅帽子禮盒金色原價690元、特價350元，不過要注意的是APP雖然都可以下單，不過主要還是要看門市是否有現貨，換句話說，民眾可以先使用APP中「地圖趣」功能的「新春送禮學地圖」，確認門市是否有心儀商品的庫存，到店內找到商品後，再到APP使用點數進行「換購」。
除了禮盒外，春節福袋使用點數加價購的方式，也全款下殺5折，其中每年最搶手的行李箱系列，今年福袋共推出兩款26吋前開行李箱，原價1599元，現在下殺5折相當於只要800元入手，根本買到賺到，不過門市庫存稀少，建議一定要善用APP查詢庫存，以免白跑一趟。
🟡全家Fa點是什麼？怎麼樣可以獲得？
全家Fa點是全家便利商店的會員點數，每當消費1元累積1點，可用來「折抵現金」 直接折抵店內商品、「點數免費換」 兌換指定商品或商品預售、「點數公益」捐贈點數做公益、「點數轉移」轉贈親友或與其他平台點數交換。
若是直接折抵消費，要每300點可折抵1元，最划算的就是搭配APP中「兌點趣」中加價購或者點數免費兌換優惠，不過不管如何使用，要注意的是每年Fa點將於3月31日過期，若是未使用就會全數歸零，提醒消費者可千萬別忘記了。
資料來源：7-11、全家
