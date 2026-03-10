迎接白色情人節靠近！7-11今（10）日起APP行動隨時取推出特選美式、特選拿鐵買5送5，相當於半價喝咖啡，是適合囤貨的好時機，還有新品蕎麥奶茶也有寄杯買2送2；全家APP輸入指定優惠碼，有指定美式買2送2、拿鐵買2送1，門市還有特濃美式、特濃拿鐵任選2杯85元，大杯仙女醇奶茶加10元多喝一杯。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即日起至3月10日
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）限APP行動隨時取
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）至3月17日
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）至3月17日
◾中杯精品香椰厚拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）至3月17日
📍APP｜即日起至3月16日
◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）每日限量2萬組
◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）每日限量2萬組
◾黃金蕎麥奶茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）每日限量1萬組
◾風味系指定冰品買5送2，7.2折（原價75元、特價54元）
◾冰淇淋紅茶買5送2，7.2折（原價65元、特價47元）
◾中杯冰精品香椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵買5送2，7.2折（原價110元、特價79元）
📍門市｜3月4日至3月17日
◾黑糖粉粿青茶／紅茶2杯90元，7.5折（原價60元、特價45元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣 」輸碼｜即日起至3月10日
◾大杯單品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）優惠碼「勝場喝美式」
◾大杯單品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）優惠碼「勝場喝拿鐵」
◾大杯阿里山拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）優惠碼「中華勝利」，至3月11日
📍門市｜即日起至3月10日
◾大杯特濃美式／拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍APP優惠趣｜3月9日至3月13日
◾紅牛零卡能量飲料買1送1（原價65元、特價33元）
◾辻利抹茶生乳白玉雪糕買1送1（原價59元、特價30元）
📍APP｜即日起至3月10日
Let's Tea 40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
Let's Tea 55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
Let's Tea 65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍APP｜3月8日至3月10日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送9，5.3折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃美式買10送9，5.3折（原價65元、特價33元）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾燕麥奶拿鐵30元，4.6折（原價65元、特價30元）至3月9日
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡家樂福
📍門市｜3月8日至3月10日
◾漂浮冰咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
