美國隊得寄望於義大利明天擊敗墨西哥、或是在比賽中至少得到4分，才能晉級

▲WBC義大利和墨西哥比賽結果比分，導致三隊晉級情況一覽。（圖／翻攝自Sammy Steigert X）

▲紐約洋基強打、美國隊精神領袖「法官」賈吉（Aaron Judge）在比賽中4打數0安打，第9局關鍵打席還「吞K」，無法拯救球隊，再次讓人質疑他的關鍵時刻表現。（圖／美聯社／達志影像）

▲賽前被視為奪冠大熱門的衛冕軍美國隊，竟在對陣義大利的比賽中陷入苦戰。最終6：8輸球。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽B組美國隊在3連勝之後，最後一場竟然翻車，以6：8輸給義大利，球隊陷入被淘汰的危機。根據計算，否則比較失分率後會被淘汰。《NOWNEWS》也為讀者整理美國隊可能出局的10種比分情況，提供觀賽參考。美國隊今天6：8輸給義大利，目前戰績3勝1敗，明天若墨西哥擊敗義大利，3隊將會同為3勝1敗戰績。依據WBC賽制，將依序比較以下項目來決定分組第二，依序是：失分率（總失分 ÷ 守備總出局數）、自責分率、團隊打擊率、抽籤。只有在墨西哥擊敗義大利，且雙方比分極低的以下10種特定賽果中，美國隊才會因為比較失分率慘遭淘汰：📍墨西哥得分1：墨西哥1：0義大利📍墨西哥得分2：墨西哥2：0義大利、墨西哥2：1義大利📍墨西哥得分3：墨西哥3：0義大利、墨西哥3：1義大利、墨西哥3：2義大利📍墨西哥得分4：墨西哥4：0義大利、墨西哥4：1義大利、墨西哥4：2義大利、墨西哥4：3義大利簡單來說，美國淘汰的情況就是墨西哥贏球，且義大利得分未能破3分的情況下，若義大利得分破3分，則美國隊無論如何都能晉級。只要明天不出現上述10種比分，美國隊就會成功晉級，具體分為兩大情況：義大利遭到淘汰（綠色區塊ITA）：只要墨西哥以較大比分差距擊敗義大利（例如墨西哥5：0義大利等），義大利的總失分將會暴增，在比較失分率時出局，美國隊順利晉級。墨西哥遭到淘汰（紅色區塊MEX）：包含兩種狀況，第一是義大利贏球，墨西哥戰績將變為2勝2敗直接淘汰，義大利分組第一，美國分組第二；第二是即便墨西哥贏球，但雙方打成高比分的打擊戰（例如墨西哥6：5義大利等），這會導致墨西哥失分過多而在計算失分率後遭到淘汰，美國隊順利晉級。