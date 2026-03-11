我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽B組賽事於台灣時間11日在休士頓開打，賽前被視為奪冠大熱門的衛冕軍美國隊，竟在對陣義大利的比賽中陷入苦戰。義大利隊火力全開，包含三發全壘打在內，一度取得8：0的大幅領先，目前雖然美國隊展開反擊追至4分差，但慘重的失分已讓美國隊陷入極可能在預賽就遭到淘汰的空前危機。美國隊此役派出大都會隊的麥克林（McLean）先發，卻在第 2 局就遭到義大利隊砲火洗禮。義大利隊靠著蒂爾（Teel）與安東納奇（Antonacci）接連開轟取得 3：0 領先。第 4 局，曾被譽為「美國大谷翔平2世」的二刀流好手卡格里奧尼（Caglianone）補上一記兩分砲，將領先擴大。第6局美國隊守備更是頻頻失誤，投手凱勒（Keller）發生惡送球與暴投，讓義大利隊單局再灌3分，將分差拉大至8：0。雖然美國隊隨後靠著強打少年亨德森（Gunnar Henderson）的陽春砲，以及克勞阿姆斯壯（Crow-Armstrong）在第7局的3分砲追至 4：8，但戰況依然極其險峻。目前B組戰局因這場比賽出現劇烈動盪。若美國隊最終輸給義大利，戰績將來到3勝1敗，而義大利則為3勝0敗。若接下來義大利在最後一戰輸給墨西哥，屆時美、義、墨三隊將同為3勝1敗，必須依照「失分率」來決定晉級名額。美國上一場以5：3擊敗墨西哥，但WBC戰績相同率先比失分率，這一場丟8分，將讓他們陷入極其不利的局面。’由於美國隊此役失分過多，若進入失分率比拼，對美國隊極為不利。社群平台 X（原 Twitter）上的球迷紛紛驚呼：「最強的美國隊竟然面臨預賽淘汰危機？」、「這戰況是真的嗎？」這場比賽也引發大量日本球迷在網路討論區留言，有網友直指，「如果美國隊真的被淘汰，大家一定會質疑為什麼最強王牌斯庫伯（Skubal）沒在對義大利這場關鍵比賽上場。」許多人感嘆失誤誤事，「守備真的很重要，凱勒的失誤簡直是比賽的轉捩點。」甚至有網友擔心，若義大利今天獲勝，明天對墨西哥時，兩隊可能會為了擠掉美國隊而產生「策略性比分」。美國隊這一場比賽必須嘗試逆轉贏贏球，鎖定分組第一；不然就得寄望義大利明天擊敗墨西哥鎖定分組第一；否則落入3組互咬的局面，將對他們極其不利。