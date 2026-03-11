我是廣告 請繼續往下閱讀

三大指數表現

油價的「假動作」與護航傳聞

戰事升級與地緣風險

分析：油價是否回落成關鍵

美國總統川普（Donald Trump）暗示伊朗戰爭即將結束，但戰事消息仍亂，隨著中東局勢升溫，能源市場劇烈波動，也牽動全球金融市場。週二（10日），美股在震盪交易中微幅下跌，隨著油價回落，交易員正緊盯著伊朗戰爭的最新發展。道瓊工業指數下挫34.29點或0.07%，收報47706.51點；標普500指數微跌14.51點或0.21%，收在6781.48點；那斯達克指數小幅上揚1.16點或0.01%，收22697.11點；費城半導體指數挺升54.72點或0.7%，收7865.12點。道瓊工業指數盤中一度大跌296.57點，跌幅達0.6%，標普500指數與納斯達克指數也曾分別觸及0.5%與0.4%的盤中低點。週一因擔憂伊朗衝突，油價曾一度飆升至每桶近120美元，但週二有所回落，主因是交易員預期多國將釋放緊急原油儲備以緩解衝擊。盤中發生了一場資訊混亂，導致市場波動加劇。能源部長萊特（Chris Wright）在一篇貼文中稱，美國海軍已成功護航一艘油輪通過荷姆茲海峽，油價隨之進一步下探。不過該篇貼文隨後被刪除，油價也從低點回升，股市則從高點滑落。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後證實，美國事實上並未護航油輪通過該水道。哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導指出，美國已觀察到伊朗正準備在海峽部署水雷的跡象，這進一步打擊了市場情緒。西德州原油（WTI）期貨大跌11.94%，收於每桶83.45美元；布蘭特原油（Brent）跌11.28%，報87.80美元。儘管川普9日暗示衝突可能很快結束，並稱軍事目標正取得重大進展，但國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週二卻表示：「今天將是我們在伊朗境內發動最猛烈空襲的一天」，並稱伊朗正「慘敗」。麥迪遜投資公司（Madison Investments）的固定收益主管山德斯（Mike Sanders）認為，若油價能回落至60到70美元的區間，對經濟影響不大；但若油價維持在高位，考量到市場存在的不確定性溢價，「這確實會產生影響，且需要一段時間才能消化。」上週，由於油價飆升，道瓊指數下跌了3%，創下近一年來最差表現。