2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（9）日迎來對台灣以及澳洲來說最殘酷的結局。雖然中華隊昨日才在台韓大戰中打出精彩勝仗，但隨著今日韓澳大戰結果出爐，韓國隊以7：2擊敗澳洲，中華隊在比較失分率後，遺憾無緣晉級邁阿密八強複賽。中職會長蔡其昌在賽後隨即在社群平台發文，暖心喊話：「說好的，我們一起笑，也要一起哭」，貼文一出不到20分鐘，就湧入萬名球迷按讚。本屆經典賽C組預賽晉級態勢撲朔迷離，中華隊在完成所有賽事後，晉級命運只能交給最後這場韓澳大戰決定。今日韓國隊靠著強打文保景與李政厚的美技，最終以7：2擊退澳洲。儘管中華隊與韓國、澳洲戰績同為2勝2敗，且中華隊昨日才贏過韓國，但根據大會規則，三隊互咬時需比較失分率。中華隊與韓國隊本屆同樣丟掉7分，但韓國隊守備局數為19局，略多於中華隊的18局，最終由韓國隊險勝晉級，中華隊則繼2013年後再次可惜止步首輪，遺憾與邁阿密複賽擦身而過。面對這令人心碎的結果，中職會長蔡其昌在深夜感性發文。他寫道：「當大家穿上這件國家隊的球衣，肩上背負的，就是全台灣人民的期待與使命。」蔡其昌強調，國手們在場上展現的拼勁與決心，正是因為不捨看到球迷失落難過的模樣，同時也說：「未來的路還很長，但我知道，你們都會一直陪伴在Team Taiwan身邊。說好的，我們一起笑，也要一起哭。」發文短短不到20分鐘，便湧入大量網友留言。不少人回想起中華隊擊敗韓國隊時的熱血激昂，雖然最終未能挺進八強，但球員們在場上的拼戰精神已贏得全台尊敬。網友紛紛表示：「一起笑一起哭 2030打回來」、「對我來說台灣英雄就是最棒的」、「同島同命！超級愛你們，更謝謝你們，辛苦了」、「我們就一起！！」、「不管結果怎樣，大家會一起扛下這個結果」、「永不放棄，是我們台灣精神」。雖然中華隊在2026經典賽的旅程在此劃下句點，但就像會長說的，未來的路還很長。