▲今日獲勝的那一刻，旅日小將孫易磊跪地痛哭，「國防部長」張育成與隊長陳傑憲等許多球員也紛紛落淚。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）台韓生死戰於今（8）日落下帷幕。中華隊在經歷了日前對陣日本隊0：13慘遭「扣倒」的至暗時刻後，今日於延長賽以5：4贏了從來沒在經典賽贏過的韓國，保住晉級生機。這場從谷底翻身的逆轉勝，不僅讓全台球迷沸騰，更感動了現場的國際組主播。負責東京賽區的美國主播Stephen Nelson，在轉播中親眼見證了這群年輕選手從失望到釋放的完整過程，並在台灣球員流下男兒淚時留下了一段震撼人心的感言。日前剛收下一場慘敗，中華隊今日與韓國隊雙鏖戰至九局還是4：4平手。比賽進入十局延長賽突破僵局制，左手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲帶傷代跑，在蔣少宏短打推進時，他不顧傷勢危險，以頭部滑壘強攻三壘，隨後再靠著江坤宇的突襲短打跑回關鍵致勝分。美國職棒主播Stephen Nelson在中華隊於延長賽十局下抓到最後一個出局數、全隊衝上場相擁痛哭時，他在全球轉播中說出了這段話，感動許多台灣球迷：「從喜悅，到失望，再到落淚。你以為這對這些年輕人來說不算什麼的話，這個畫面已經說明了一切——多麼精彩的表現。有時候，比賽會考驗你；你必須學會讓比賽自己來找你。而他們就在最關鍵的時刻，找回了屬於自己的節奏。」不只Stephen Nelson的感性講評在社群媒體引發熱議，美國網友也在社群平台X留下感人的言論：「我不認為美國人能理解這對台灣人意味著什麼。台灣是世界上唯一一個因為中國的關係而無法被接納成為聯合國會員的國家。在國際賽事中，他們不能使用自己的國旗；與許多國家的外交關係，也都在中國的要求下被任意終止。這是一個只有約2500萬人口的小國。但他們把「Taiwan」這個名字寫在胸前時，他們比其他國家的運動員更容易流露出情感。」美國主播與美國網友的這番言論讓許多台灣網友備受感動，在社群貼文下方留言說道：「這種感動，大概真的只有台灣人本身能深刻體會。」、「他們都是台灣的寶貝、台灣的驕傲！！」、「真的不容易，這就是台灣的韌性。」、「這主播真的很會講欸 好有感覺的一段話」、「主播說的很好，這群拼了命的年輕人真的很在乎，釋放壓力後的勝利喜悅，特別動人」、「看完馬上哭出來，台灣我的國家。」回顧3月6日的台日大戰，中華隊先發投手鄭浩均遭大谷翔平揮出滿貫全壘打、單局被灌入10分後，最終以0：13提前在7局被扣倒。當時總教練曾豪駒紅了眼眶向球迷道歉：「很抱歉，沒讓大家看到好的成果。」在面臨接連輸給澳洲、日本的絕境下，這群年輕小將卻展現了驚人的韌性。今日獲勝的那一刻，旅日小將孫易磊跪地痛哭，「國防部長」張育成與隊長陳傑憲等許多球員也紛紛落淚。先發投手古林睿煬賽後語重心長地表示：「希望大家不要只有贏球才喜歡我們。」他坦言在賽賽季初期將狀態拉到國際賽高強度非常折磨，「不管好與壞，希望你們都可以幫我們加油、多給我們鼓勵，因為我們真的很棒。」今日致勝的關鍵，莫過於左手指骨裂仍上場代跑的隊長陳傑憲。他在10局上不顧傷勢危險，以頭部滑壘強攻三壘，最終跑回致勝分。陳傑憲賽後感性說道，雖然成績不一定能讓世界看到台灣，但台灣球迷的行動力絕對讓世界看到應援的活力。這場跨越國境的感動，正如美國主播與美國球迷所言，中華隊在考驗中找回了節奏，也讓全世界在東京巨蛋，看見了這份寫在胸前的榮耀與重量。