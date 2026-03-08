2026世界棒球經典賽（WBC）今（8）日台灣時間11點中華隊將與韓國隊上演生死一戰。韓國隊昨日雖以6：8惜敗日本，但教練團隨即宣佈今日將打出最強王牌、曾是大聯盟防禦率王、現效力於韓職韓華鷹的「台灣殺手」柳賢振掛帥先發交手台灣。對此，韓媒《OSEN》在報導中信心爆棚說道：「光是預告先發，就足以讓對手感到畏懼。」
時隔17年的宿命！「台灣殺手」柳賢振重返經典賽戰場
這不僅是柳賢振時隔16年再度披上國家隊戰袍，也是他繼2009年後、睽違17年再次於經典賽登板。更巧合的是，17年前柳賢振同樣是在首輪對決台灣，當時他以3局無失分的宰制力率領韓國9：0大勝。
原本預期的先發投手郭彬因手指受傷被調離先發，讓韓國隊決定提早動用這張「大聯盟級」的底牌。韓媒指出，柳賢振曾在2007年亞錦賽、2009年經典賽、2010年廣州亞運多次封鎖台灣打線，因此被封為「台灣殺手」。對韓國隊而言，這場比賽不僅關乎挺進邁阿密八強賽的門票，更是柳賢振傳奇生涯的又一里程碑。
曾豪駒總教練信心喊話：已對柳賢振做足研究
面對韓國隊的強勢來襲，中華隊總教練曾豪駒在賽前採訪時表示「球隊氣氛已經回升」。雖然前兩戰打擊陷入低迷，但昨日以14：0大勝捷克後，中華隊正處於反彈的態勢。
曾豪駒針對柳賢振則表示：「他是經驗非常豐富的投手，我們已經深入研究過他的球種與習慣，並透過會議與選手達成共識。無論對手是誰，我們都會全力以赴，爭取好的結果。」而中華隊今日則派出效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的火球男古林睿煬迎戰，上演精彩的「台韓強投跨世代對決」。
