2026世界棒球經典賽（WBC）今（8）日上午11點，中華隊將迎接預賽最後一場，對上韓國，是一場攸關晉級的比賽。在歷經台日大戰，中華隊以0:13被王者日本擊潰，昨（7）天中華隊以14：0扣倒捷克順利續命。如果沒有訂閱Hami Video、愛爾達體育，其實也能透過YouTube主播、賽評的直播台聽球賽，沒有球賽畫面，只會有主播台鏡頭，透過講解來了解賽況。《NOWNEWS》整理多個主播直播台YouTube連結，想要即時追「台韓大戰」大戰，點進去就能聽球賽。
WBC經典賽3/8「中華隊對韓國」免費看！轉播平台、Hami Video點此
贏韓國還不夠！解密晉級「完美劇本」
陷入絕對劣勢的中華隊來說，面對韓國光是贏球還不夠，若中華隊成功血洗韓國，而韓國在9日的最終戰又擊敗目前2勝暫居第一的澳洲隊，屆時台灣、韓國、澳洲將出現「同為2勝2敗」互咬僵局。根據WBC賽制規定，3國必須比拚彼此對戰時的「失分率（總失分／防守出局數）」來決定晉級。
目前首戰對澳洲丟掉3分、居於失分率劣勢的中華隊，若想與日本隊攜手晉級八強複賽，必須達成以下「兩大條件」：
條件一： 抗韓大戰不僅必須贏球，古林睿煬與後援牛棚更必須「全力壓低失分」，最好能完封對手，將失分率降至最低點。
條件二： 必須仰賴韓、澳在9日交手時，上演一場投手崩盤的「高比分混戰」，且最終由韓國隊險勝。藉由對手互相大量失分，中華隊就能靠著最低的「失分率」漁翁得利，搶下晉級門票。
經典賽主播台直播連結
W B C 愛爾達熱血直播! 轉播台視角 中華VS南韓 3/8 C組預賽 ｜ 2026 WBC 棒球經典賽（連結直接點）
【完整公開】LIVE 2026 WBC世界棒球經典賽 中華VS南韓（直播聊天室）主播：錢定遠、球評：潘忠韋（連結直接點）
【經典賽主播球評陪你看】轉播室現場~🥳🥳🥳 Feat.張立群、陳師正、陳子軒｜2026.3.8｜中華 vs 韓國
經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
我是廣告 請繼續往下閱讀
陷入絕對劣勢的中華隊來說，面對韓國光是贏球還不夠，若中華隊成功血洗韓國，而韓國在9日的最終戰又擊敗目前2勝暫居第一的澳洲隊，屆時台灣、韓國、澳洲將出現「同為2勝2敗」互咬僵局。根據WBC賽制規定，3國必須比拚彼此對戰時的「失分率（總失分／防守出局數）」來決定晉級。
目前首戰對澳洲丟掉3分、居於失分率劣勢的中華隊，若想與日本隊攜手晉級八強複賽，必須達成以下「兩大條件」：
條件一： 抗韓大戰不僅必須贏球，古林睿煬與後援牛棚更必須「全力壓低失分」，最好能完封對手，將失分率降至最低點。
條件二： 必須仰賴韓、澳在9日交手時，上演一場投手崩盤的「高比分混戰」，且最終由韓國隊險勝。藉由對手互相大量失分，中華隊就能靠著最低的「失分率」漁翁得利，搶下晉級門票。
經典賽主播台直播連結
W B C 愛爾達熱血直播! 轉播台視角 中華VS南韓 3/8 C組預賽 ｜ 2026 WBC 棒球經典賽（連結直接點）
【完整公開】LIVE 2026 WBC世界棒球經典賽 中華VS南韓（直播聊天室）主播：錢定遠、球評：潘忠韋（連結直接點）
【經典賽主播球評陪你看】轉播室現場~🥳🥳🥳 Feat.張立群、陳師正、陳子軒｜2026.3.8｜中華 vs 韓國
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
更多「2026經典賽」相關新聞。