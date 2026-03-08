2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）開打，應援中華隊TEAM TAIWAN咖啡優惠加碼！根據星巴克官網，全台門市「星巴克買一送一」感謝英雄好友分享日、foodpanda雙杯優惠便宜買法推薦；手搖飲料萬波島嶼紅茶、CoCo都可、大苑子也有買一送一加碼優惠一次掌握。
星巴克：買一送一感謝英雄！今WBC經典賽七大咖啡優惠
星巴克表示，感謝英雄好友分享日，2026年3月9日（一）11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算每杯優惠價格：
◾️大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（2杯原價110元）
◾️大杯美式咖啡57.5元（2杯原價115元）
◾️大杯香草風味星冰樂62.5元（2杯原價125元）
◾️大杯那堤70元（2杯原價140元）
◾️大杯草莓風味抹茶那堤87.5元（2杯原價175元）
外送平台foodpanda賽事應援專屬組合，即日起至3月16日（一）：
◾️「大杯美式咖啡2杯」優惠價160元（原價230元）。
◾️「大杯那堤1杯＋大杯醇濃抹茶那堤1杯」優惠價210元（原價300元）。
◾️「大杯巧克力可可碎片星冰樂2杯」優惠價210元（原價300元）。
◾️「大杯焦糖奶香星享那堤1杯＋大杯鹹焦糖風味福吉茶那堤1杯」優惠價245元（原價350元）。
◾️「大杯那堤3杯＋起司牛肉可頌／起司里肌可頌選3份」優惠價612元（原價720元）。
◾️「大杯美式咖啡2杯＋起司牛肉可頌／起司里肌可頌選2份」優惠價366元（原價430元）。
◾️「大杯巧克力可可碎片星冰樂1杯＋經典總匯三明治1份」優惠價234元（原價260元）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
萬波島嶼紅茶：「買一送一」應援優惠券！天天免費領
萬波島嶼紅茶表示，天天陪大家應援挺台灣紅不讓，3月8日當日發送「第二杯0元」優惠券，爽喝「波霸奶茶買一送一」！
提醒大家，數量有限，售完為止，此優惠券僅限萬波你訂線上點單自取使用；活動時間與內容以門市公告為準。
CoCo都可：買一送一外送優惠免出門！
CoCo都可買一送一優惠熱血應援，即日起至4月21日，foodpanda爽喝粉角奶茶(L)、紅柚香檸美式(L)、28茉粉角輕乳茶(L)買一送一外送優惠免出門！
提醒大家，實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利；活動限同品項，僅在foodpanda平台，且僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；部分門市不參與本活動；供應狀況請以foodpanda app門市點餐頁面為主。
大苑子：留言免費送應援優惠券！中華隊首勝加碼招待券
大苑子號召全民一起為WBC經典賽應援，只要在FB／IG貼文留言TEAM TAIWAN，就有機會領取應援優惠券乙張（每日限量888張）；慶祝中華隊首勝，再加碼「飲品招待券」乙張（限量 100張，送完為止）。
包括「中華隊加油！」「今天一定贏！」「一起拚到最後！」等留言都能喝優惠，把最溫暖的信念、最好的力量，傳遞給我們的球員吧。
資料來源：星巴克、萬波島嶼紅茶、CoCo都可、大苑子
