2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）今（8）將迎來A組、B組、C組和D組都有賽事要進行，中華隊要在早上11：00對上韓國，這將是決定我國能否晉級的關鍵戰。日本要和澳洲在18：00交手。其他組別則還有哥倫比亞VS加拿大、尼加拉瓜VS荷蘭、巴西VS義大利、巴拿馬VS波多黎各、以色列VS委內瑞拉、英國VS美國等賽事要進行，以下為您整理本屆賽事免費直播資訊、最新賽程表，以及包含中華隊同組對手在內的8支國家隊完整球員名單、供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍2026世界棒球經典賽 賽事轉播與免費直播資訊
📍2026世界棒球經典賽3/7最新賽程表
📍2026世界棒球經典賽中華隊名單
📍2026世界棒球經典賽其他出賽國家名單
📍2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
2026世界棒球經典賽 賽事轉播與免費直播資訊
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
⚾️經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
2026世界棒球經典賽3/8最新賽程表
3月8日(星期日)
2026年世界棒球經典賽中華隊30人名單
⚾🇹🇼投手（16人）：
📍林凱威（0號、味全龍）
📍徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）
📍古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）
📍林詩翔（12號、台鋼雄鷹）
📍張奕（19號、富邦悍將）
📍陳冠宇（20號、樂天桃猿）
📍張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）
📍林維恩（42號、運動家）
📍陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）
📍林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）
📍鄭浩均（47號、中信兄弟）
📍莊陳仲敖（48號、運動家）
📍胡智爲（58號、統一獅）
📍曾峻岳（60號、富邦悍將）
📍沙子宸（92號、運動家）
📍孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
⚾🇹🇼捕手（3人）：
📍吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）
📍林家正（27號、自由球員）
📍蔣少宏（63號、味全龍）
⚾🇹🇼內野手（6）：
📍鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）
📍林子偉（15號、樂天桃猿）
📍張育成（18號、富邦悍將）
📍吳念庭（39號、台鋼雄鷹）
📍李灝宇（55號、底特律老虎）
📍江坤宇（90號、中信兄弟）
⚾🇹🇼外野手（5）：
📍Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）
📍陳傑憲（24號、統一獅）
📍林安可（77號、統一獅）
📍宋晟睿（88號、中信兄弟）
📍陳晨威（98號、樂天桃猿）
2026世界棒球經典賽3/7出戰國家隊完整球員名單
⚾🇯🇵日本隊30人參賽名單
🟡投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
🟡捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
🟡內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
🟡外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
⚾2026 WBC經典賽韓國隊30人參賽名單
🟡投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、歐布萊恩（Riley O'Brien，紅雀）、德寧（Dane Dunning，海盜）。
🟡捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
🟡內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
🟡外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
⚾2026 WBC經典賽澳洲隊30人參賽名單
📍Ky Hampton：凱·漢普頓
📍Josh Hendrickson：喬許·亨德里克森
📍Sam Holland：山姆·霍蘭德
📍Jon Kennedy：強恩·甘迺迪
📍Connor MacDonald：康納·麥克唐納
📍Cooper Morgan：庫柏·摩根
📍Mitch Neunborn：米契·紐恩恩
📍Jack O'Loughlin：傑克·歐洛林
📍Warwick Saupold：沃威克·索波德
📍Blake Townsend：布雷克·湯森
📍Todd Van Steensel：托德·范史汀瑟
📍Alex Wells：亞歷克斯·威爾斯
📍Lachlan Wells：拉克蘭·威爾斯
📍Coen Wynne：柯恩·溫恩
📍Alex Hall：亞歷克斯·霍爾
📍Robbie Perkins：羅比·帕金斯
📍George Callil：喬治·卡里爾
📍Jarryd Dale：傑瑞德·戴爾
📍Robbie Glendinning：羅比·葛蘭汀寧
📍Curtis Mead：柯提斯·米德
📍Logan Wade：羅根·韋德
📍Rixon Wingrove：瑞克森·溫格羅夫
📍Chris Burke：克里斯·柏克
📍Max Durrington：麥克斯·德林頓
📍Tim Kennelly：提姆·肯納利
📍Aaron Whitefield：亞倫·懷特菲爾德
▲「袋鼠軍團」澳洲經典賽30人參賽名單。（圖／MLB X）
⚾🇺🇸 美國隊(Team USA)
🟡投手：大衛·貝納(David Bednar)、馬修·博伊德(Matthew Boyd)、蓋瑞特·克萊文傑(Garrett Cleavinger)、克萊·霍姆斯(Clay Holmes)、葛里芬·賈克斯(Griffin Jax)、布萊德·凱勒(Brad Keller)、克萊頓·克蕭(Clayton Kershaw)、諾蘭·麥克林(Nolan McLean)、梅森·米勒(Mason Miller)、保羅·斯肯斯(Paul Skenes)、塔里克·斯庫柏(Tarik Skubal)、蓋布·史派爾(Gabe Speier)、邁克爾·瓦查(Michael Wacha)、洛根·韋伯(Logan Webb)、蓋瑞特·懷特洛克(Garrett Whitlock)、萊恩·亞布羅(Ryan Yarbrough)
🟡捕手：卡爾·羅利(Cal Raleigh)、威爾·史密斯(Will Smith)
🟡內野手：艾力克斯·布萊格曼(Alex Bregman)、厄尼·克萊門特(Ernie Clement)、保羅·高施密特(Paul Goldschmidt)、布萊斯·哈波(Bryce Harper)、岡納·韓德森(Gunnar Henderson)、布萊斯·圖蘭(Bryce Turang)、小鮑比·威特(Bobby Witt Jr.)
🟡外野手：羅曼·安東尼(Roman Anthony)、拜倫·布克斯頓(Byron Buxton)、皮特·克勞-阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)、亞倫·賈吉(Aaron Judge)
🟡指定打擊：凱爾·舒瓦伯(Kyle Schwarber)
⚾🇮🇹 義大利隊(Italy)
🟡投手：山姆·阿爾德蓋里(Sam Aldegheri)、丹·阿爾塔維拉(Dan Altavilla)、狄倫·德魯西亞(Dylan Delucia)、亞歷山德羅·埃爾科拉尼(Alessandro Ercolani)、麥特·費斯塔(Matt Festa)、戈登·葛雷瑟佛(Gordon Graceffo)、亞歷克·賈各布(Alek Jacob)、喬·拉索薩(Joe La Sorsa)、麥可·羅倫佐(Michael Lorenzen)、羅恩·馬里納喬(Ron Marinaccio)、凱爾·尼可拉斯(Kyle Nicolas)、亞倫·諾拉(Aaron Nola)、亞當·歐塔維諾(Adam Ottavino)、加布里埃爾·誇特里尼(Gabriele Quattrini)、葛瑞格·魏瑟特(Greg Weissert)
🟡捕手：阿爾貝托·米內奧(Alberto Mineo)、凱爾·提爾(Kyle Teel)
🟡內野手：山姆·安東納奇(Sam Antonacci)、喬恩·貝爾蒂(Jon Berti)、查克·德岑佐(Zach Dezenzo)、安德魯·費雪(Andrew Fischer)、賈柯尼諾·拉薩拉西納(Giaconino Lasaracina)、邁爾斯·馬斯楚博尼(Miles Mastrobuoni)、維尼·帕斯昆汀諾(Vinnie Pasquantino)、湯瑪斯·薩吉斯(Thomas Saggese)
🟡外野手：傑克·卡格里安諾(Jac Caglianone)、多明尼克·坎佐恩(Dominic Canzone)、雅各·馬西(Jakob Marsee)、尼克·莫拉比托(Nick Morabito)、但丁·諾里(Dante Nori)
⚾🇵🇦 巴拿馬隊(Panama)
🟡投手：達里奧·阿格拉薩爾(Dario Agrazal)、洛根·艾倫(Logan Allen)、阿爾貝托·巴爾多納多(Alberto Baldonado)、海梅·巴雷亞(Jaime Barría)、米格爾·西恩富戈斯(Miguel Cienfuegos)、保羅·艾斯皮諾(Paolo Espino)、豪爾赫·賈西亞(Jorge García)、米格爾·戈梅茲(Miguel Gómez)、詹姆斯·岡薩雷茲(James González)、哈維·古耶拉(Javy Guerra)、肯尼·赫南德茲(Kenny Hernández)、阿里爾·胡拉多(Ariel Jurado)、溫貝托·梅西亞(Humberto Mejía)、阿卜迪爾·門多薩(Abdiel Mendoza)、安迪·奧特羅(Andy Otero)、埃里安·羅德里奎茲(Erian Rodríguez)
🟡捕手：米格爾·阿馬亞(Miguel Amaya)、里奧·伯納爾(Leo Bernal)、克里斯蒂安·貝坦科特(Christian Bethancourt)、伊凡·赫雷拉(Iván Herrera)
🟡內野手：強納森·阿勞茲(Jonathan Araúz)、何塞·卡巴萊羅(José Caballero)、約翰·卡馬戈(Johan Camargo)、萊昂納多·希梅內斯(Leonardo Jiménez)、埃德蒙多·索薩(Edmundo Sosa)、魯本·特哈達(Rubén Tejada)
🟡外野手：恩里克·布拉德菲爾德(Enrique Bradfield Jr.)、艾倫·科爾多巴(Allen Córdoba)、何塞·拉莫斯(Jose Ramos)、強尼·桑托斯(Jhonny Santos)
⚾🇻🇪 委內瑞拉隊(Venezuela)
🟡投手：路音德·阿維拉(Luinder Avila)、愛德華·巴薩多(Eduard Bazardo)、何塞·布托(Jose Butto)、艾曼紐·德赫蘇斯(Emmanuel De Jesus)、強納森·迪亞茲(Jhonathan Diaz)、卡洛斯·古茲曼(Carlos Guzman)、尤恩德里斯·戈梅茲(Yoendrys Gomez)、安德烈斯·馬查多(Andres Machado)、安東尼·莫里納(Anthony Molina)、凱德·蒙特羅(Keider Montero)、丹尼爾·帕倫西亞(Daniel Palencia)、愛德華多·羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)、安東尼奧·森扎泰拉(Antonio Senzatela)、克里斯蒂安·蘇亞雷斯(Christian Suarez)、蘭傑·蘇亞雷斯(Ranger Suarez)、里卡多·桑契斯(Ricardo Sanchez)、安格爾·澤爾帕(Angel Zerpa)
🟡捕手：威廉·康崔拉斯(William Contreras)、薩爾瓦多·培瑞茲(Salvador Perez)
🟡內野手：路易斯·阿拉斯(Luis Arraez)、威爾遜·康崔拉斯(Willson Contreras)、麥克·賈西亞(Maikel Garcia)、安德烈斯·希梅內斯(Andres Gimenez)、尤亨尼歐·蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)、葛雷伯·托雷斯(Gleyber Torres)、埃塞基耶爾·托瓦爾(Ezequeil Tovar)
🟡外野手：威利爾·阿布瑞尤(Wilyer Abreu)、羅納德·阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)、傑克森·喬里奧(Jackson Chourio)、哈維爾·薩諾哈(Javier Sanoja)
⚾🇬🇧 英國隊(Great Britain)
🟡投手：傑克·安德森(Jack Anderson)、布蘭登·貝克(Brendan Beck)、崔斯坦·貝克(Tristan Beck)、多諾萬·班瓦(Donovan Benoit)、查維茲·費南德茲(Chavez Fernander)、蓋瑞·吉爾·希爾(Gary Gill Hill)、約瑟夫·金(Joseph King)、安東尼奧·諾爾斯(Antonio Knowles)、邁爾斯·朗霍恩(Miles Langhorne)、萊恩·隆(Ryan Long)、麥可·彼得森(Michael Petersen)、傑克·塞平斯(Jack Seppings)、葛拉漢·斯普瑞克(Graham Spraker)、納傑·維克托(Najer Victor)、泰勒·維薩(Tyler Viza)、尼克·威爾斯(Nick Wells)、歐文·懷爾德(Owen Wild)、凡斯·沃利(Vance Worley)
🟡捕手：威利斯·克雷斯韋爾(Willis Cresswell)、哈瑞·福特(Harry Ford)
🟡內野手：爵士·齊斯霍姆(Jazz Chisholm Jr.)、奈特·伊頓(Nate Eaton)、盧修斯·福克斯(Lucius Fox)、伊凡·強森(Ivan Johnson)、伊恩·路易斯(Ian Lewis Jr.)、BJ·默里(BJ Murray)、尼克·華德(Nick Ward)、賈斯汀·懷利(Justin Wylie)
🟡外野手：馬特·科佩爾尼亞克(Matt Koperniak)、克里斯蒂安·羅賓森(Kristian Robinson)、安佛尼·西摩(Anfernee Seymour)、達內爾·史威尼(Darnell Sweeney)、崔斯·湯普森(Trayce Thompson)
⚾🇨🇴 哥倫比亞隊(Colombia)
🟡投手：阿德里安·阿爾梅達(Adrian Almeida)、奧斯汀·伯格納(Austin Bergner)、丹尼斯·柯瑞亞(Danis Correa)、大衛·洛爾杜伊(David Lorduy)、埃爾金·阿爾卡拉(Elkin Alcala)、愛默生·馬丁尼茲(Emerson Martinez)、吉列爾莫·祖尼加(Guillo Zuñiga)、約翰·羅梅羅(Jhon Romero)、何塞·金塔納(Jose Quintana)、胡立歐·德黑蘭(Julio Teheran)、路易斯·帕提諾(Luis Patiño)、納比爾·克里斯馬特(Nabil Crismatt)、佩德羅·賈西亞(Pedro García)、萊佛·聖馬丁(Reiver Sanmartín)、里奧·戈梅茲(Rio Gomez)、泰倫·格雷羅(Tayron Guerrero)、亞普森·戈梅茲(Yapsón Gómez)
🟡捕手：埃利亞斯·迪亞茲(Elías Díaz)、豪爾赫·阿爾法羅(Jorge Alfaro)、卡洛斯·馬丁尼茲(Carlos Martínez)
🟡內野手：邁克爾·阿羅約(Michael Arroyo)、達揚·弗里亞斯(Dayan Frías)、多諾萬·索拉諾(Donovan Solano)、吉奧·厄爾薛拉(Gio Urshela)、喬丹·迪亞茲(Jordan Díaz)、雷納爾多·羅德里奎茲(Reynaldo Rodriguez)
🟡外野手：布萊恩·布埃爾瓦斯(Brayan Buelvas)、古斯塔沃·坎佩羅(Gustavo Campero)、哈羅德·拉米瑞茲(Harold Ramírez)、赫蘇斯·馬里亞加(Jesús Marriaga)
⚾🇧🇷 巴西隊(Brazil)
🟡投手：約瑟夫·康崔拉斯(Joseph Contreras)、艾瑞克·帕迪紐(Eric Pardinho)、提亞戈·維耶拉(Thyago Vieira)、羅德里戈·高橋(Rodrigo Takahashi)、恩佐·澤山(Enzo Sawayama)、丹尼爾·三崎(Daniel Missaki)、加布里埃爾·巴博薩(Gabriel Barbosa)、提亞戈·達席爾瓦(Tiago da Silva)、穆里洛·古維亞(Murilo Gouvea)、雨果·金伏(Hugo Kanabushi)、奧斯卡·仲越(Oscar Nakaoshi)、佩德羅·達科斯塔·萊莫斯(Pedro Da Costa Lemos)、皮埃特羅·里恩佐(Pietro Rienzo)
🟡捕手：加布里埃爾·卡莫(Gabriel Carmo)、加布里埃爾·戈梅茲(Gabriel Gomes)、馬修斯·席爾瓦(Matheus Silva)
🟡內野手：萊昂納多·雷吉納托(Leonardo Reginatto)、丹特·比薛特(Dante Bichette Jr.)、盧卡斯·羅霍(Lucas Rojo)、維特·伊藤(Vitor Ito)、菲利普·水越(Felipe Mizukosi)
🟡外野手：盧卡斯·拉米瑞茲(Lucas Ramirez)、加布里埃爾·馬西爾(Gabriel Maciel)、維克托·馬斯凱(Victor Mascai)、奧斯瓦爾多·卡瓦略(Osvaldo Carvalho)
⚾🇮🇱以色列隊(Israel)
🟡投手：班·西蒙(Ben Simon)、卡洛斯·萊克里卡(Carlos Lequerica)、查理·貝倫森(Charlie Beilenson)、丹尼爾·費德曼(Daniel Federman)、迪恩·克雷默(Dean Kremer)、哈里森·柯恩(Harrison Cohen)、傑克·費許曼(Jake Fishman)、喬丹·格伯(Jordan Geber)、喬許·馬利茨(Josh Mallitz)、麥特·鮑曼(Matt Bowman)、麥克斯·拉薩(Max Lazar)、羅伯·卡明斯基(Rob Kaminsky)、萊恩·普拉格(Ryan Prager)、坦納·雅各布森(Tanner Jacobson)、湯米·坎利(Tommy Kahnle)、查克·萊班(Zack Leban)、查克·魏斯(Zack Weiss)
🟡捕手：C.J.·史塔布斯(C.J. Stubbs)、蓋瑞特·史塔布斯(Garrett Stubbs)
🟡內野手：班傑明·羅森加德(Benjamin Rosengard)、科爾比·哈爾特(Colby Halter)、科爾·卡里格(Cole Carrigg)、傑克·蓋洛夫(Jake Gelof)、麥特·默維斯(Matt Mervis)、諾亞·曼德林格(Noah Mendlinger)、史賓塞·霍維茨(Spencer Horwitz)
🟡外野手：亞薩夫·洛文加特(Assaf Lowengart)、哈里森·貝德(Harrison Bader)、RJ·施雷克(RJ Schreck)、查克·萊文森(Zach Levenson)
⚾🇨🇦加拿大隊(Canada)
🟡投手：洛根·艾倫(Logan Allen)、邁卡·艾希曼(Micah Ashman)、菲利普·奧蒙(Phillippe Aumont)、喬丹·巴拉佐維奇(Jordan Balazovic)、艾瑞克·塞蘭托拉(Eric Cerantola)、印地哥·迪亞茲(Indigo Diaz)、安托萬·讓(Antoine Jean)、卡特·洛文(Carter Loewen)、亞當·馬科(Adam Macko)、詹姆斯·派克斯頓(James Paxton)、卡爾·昆崔爾(Cal Quantrill)、諾亞·斯基洛(Noah Skirrow)、麥可·索羅卡(Michael Soroka)、詹姆森·泰昂(Jameson Taillon)、麥特·威爾金森(Matt Wilkinson)、羅伯·扎斯特里茲尼(Rob Zastryzny)
🟡捕手：利亞姆·希克斯(Liam Hicks)、博·奈勒(Bo Naylor)
🟡內野手：泰勒·布萊克(Tyler Black)、麥特·戴維森(Matt Davidson)、亞當·霍爾(Adam Hall)、愛德華·朱利安(Edouard Julien)、奧托·羅培茲(Otto Lopez)、喬許·奈勒(Josh Naylor)、亞伯拉罕·托羅(Abraham Toro)
🟡外野手：歐文·凱西(Owen Caissie)、丹佐·克拉克(Denzel Clarke)、泰勒·歐尼爾(Tyler O'Neill)、雅各·羅布森(Jacob Robson)、賈瑞德·楊(Jared Young)
⚾🇵🇷波多黎各隊(Puerto Rico)
🟡投手：雷蒙·布哥斯(Raymond Burgos)、費南多·克魯茲(Fernando Cruz)、何塞·德里昂(Jose De Leon)、艾德溫·迪亞茲(Edwin Diaz)、何塞·埃斯帕達(Jose Espada)、里科·賈西亞(Rico Garcia)、塞斯·盧戈(Seth Lugo)、豪爾赫·羅培茲(Jorge Lopez)、喬瓦尼·莫蘭(Jovani Moran)、路易斯·基尼奧內斯(Luis Quinones)、安格爾·雷耶斯(Angel Reyes)、愛德華多·里維拉(Eduardo Rivera)、加布里埃爾·羅德里奎茲(Gabriel Rodriguez)、艾爾默·羅德里奎茲(Elmer Rodriguez)、亞克塞爾·里奧斯(Yacksel Rios)、里卡多·維萊茲(Ricardo Velez)
🟡捕手：馬丁·馬唐納多(Martin Maldonado)、克里斯蒂安·瓦茲奎茲(Christian Vazquez)
🟡內野手：諾蘭·阿里納多(Nolan Arenado)、艾德溫·阿羅約(Edwin Arroyo)、達雷爾·赫南茲(Darell Hernaiz)、艾曼紐·里維拉(Emmanuel Rivera)、路易斯·瓦茲奎茲(Luis Vazquez)
🟡外野手：威利·卡斯楚(Willi Castro)、卡洛斯·柯特斯(Carlos Cortes)、馬修·盧戈(Matthew Lugo)、MJ·梅蘭德茲(MJ Melendez)、赫里奧特·拉莫斯(Heliot Ramos)、艾迪·羅沙里歐(Eddie Rosario)、布萊恩·托雷斯(Bryan Torres)
⚾🇳🇱荷蘭隊(Netherlands)
🟡投手：賈姆德里克·科內利亞(Jamdrick Cornelia)、傑登·埃斯坦尼斯塔(Jaydenn Estanista)、溫德爾·佛羅拉努斯(Wendell Floranus)、阿里吉·弗朗森(Arij Fransen)、拉斯·惠伊爾(Lars Huijer)、肯利·簡森(Kenley Jansen)、安特萬·凱利(Antwone Kelly)、賈托萬·凱利(Jaitoine Kelly)、凱文·凱利(Kevin Kelly)、夏倫·馬提斯(Shairon Martis)、艾瑞克·曼德茲(Eric Mendez)、萊傑特里·梅瑞特(Ryjeteri Merite)、賈斯汀·莫拉萊斯(Justin Morales)、尚德里克·奧杜伯(Shawndrick Oduber)、JC·蘇爾巴蘭(JC Sulbaran)、德瑞克·韋斯特(Derek West)、狄倫·威爾森(Dylan Wilson)
🟡捕手：查德威克·川普(Chadwick Tromp)、亨德里克·克萊門蒂娜(Hendrik Clementina)
🟡內野手：奧齊·阿爾比斯(Ozzie Albies)、山德·柏格茲(Xander Bogaerts)、迪迪·葛雷格里斯(Didi Gregorius)、朱雷米·普羅法(Juremi Profar)、夏隆·史庫普(Sharlon Schoop)
🟡外野手：朱利克森·普羅法(Jurickson Profar)、德魯·瓊斯(Druw Jones)、希丹·拉斐埃拉(Ceddanne Rafaela)、戴森·克羅斯(Dayson Croes)、雷-派翠克·迪德(Ray-Patrick Didder)、德拉諾·塞拉薩(Delano Selassa)
⚾🇳🇮尼加拉瓜隊(Nicaragua)
🟡投手：達尼洛·貝穆德斯(Danilo Bermúdez)、肯沃德·伯頓(Kenword Burton)、史蒂文·克魯茲(Stiven Cruz)、奧斯曼·古鐵雷斯(Osman Gutiérrez)、杜克·赫伯特(Duque Hebbert)、羅納德·梅德拉諾(Ronald Medrano)、迪爾默·梅西亞(Dilmer Mejía)、安格爾·奧班多(Ángel Obando)、埃拉斯莫·拉米瑞茲(Erasmo Ramírez)、JC·拉米瑞茲(JC Ramírez)、奧斯卡·拉約(Óscar Rayo)、卡洛斯·羅德里奎茲(Carlos Rodríguez)、卡洛斯·泰勒(Carlos Teller)、布萊恩·托雷斯(Bryan Torres)
🟡捕手：梅爾文·諾沃亞(Melvin Novoa)、羅納德·里維拉(Ronald Rivera)
🟡內野手：本哈明·阿萊格里亞(Benjamín Alegría)、切斯洛·卡斯伯特(Cheslor Cuthbert)、基特·道恩斯(Jeter Downs)、布蘭登·雷頓(Brandon Leytón)、何塞·奧羅斯科(José Orozco)、埃利安·拉約(Elián Rayo)、伊曼紐·特魯希略(Emanuel Trujillo)、馬克·維恩托斯(Mark Vientos)、佛萊迪·薩莫拉(Freddy Zamora)
🟡外野手：蔡斯·道森(Chase Dawson)、奧馬爾·門多薩(Omar Mendoza)、胡安·蒙特斯(Juan Montes)、伊斯梅爾·蒙吉亞(Ismael Munguia)、克里斯蒂安·桑多瓦爾(Cristhian Sandoval)
2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
經典賽戰績C組戰績榜
更多「2026經典賽」相關新聞。