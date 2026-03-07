2026台灣燈會在嘉義持續熱烈登場，3月3日開幕以來今（7）日遇到首次假日，嘉義縣政府表示，今日晚間將舉辦「Team Taiwan大遊行」，透過燈光、音樂與動態演出號召全台民眾一起為台灣隊喝采。
世界棒球經典賽（WBC）開打中，台灣隊遠赴日本參賽，嘉義縣政府提到，希望藉由此次遊行，邀請民眾以「Team Taiwan」為主題，替在國際賽場上奮戰的台灣隊選手加油打氣。嘉義縣政府也在官方臉書粉專與IG「漫遊嘉義」公布了彩排畫面，供民眾搶先看。
🟡「Team Taiwan大遊行」資訊一覽：
遊行時間：3月7日，晚上18:45-21:30
遊行路線：博愛路→信義一路→太子大道，全長近1公里，活動集結超過30組表演團隊、上千名國內外表演者。
遊行亮點：
一、由紙風車劇團大型行動裝置演出、嘉義在地社區與表演團隊、青春活力的應援隊伍，以及來自日本、巴西、印尼與中東等多國藝術團體。
二、遊行也特別邀請日本青森睡魔燈籠團隊來台交流，巨型睡魔燈籠將正式登上街頭參與遊行，以壯觀的燈籠藝術與演出展現台日文化交流的深厚情誼。
另還有同樣來自日本的舞踊五大流派之一「西川流」西川淑敏舞踊知家，也有德島縣阿波舞協會將聯手台灣阿波舞推廣協會，在台灣燈會重現每年8月德島市街頭最熱鬧的慶典。
三、乖乖公司贊助350份「可愛球衣造型收納袋」，民眾只要加入「慢遊嘉義LINE官方帳號，就能在3月7日中午12點前參加24小時快閃抽獎活動，抽獎結果將即時公布。中獎者可在3月7日下午3點至5點，前往燈會i3服務台（距離東轉運站出口步行約2分鐘）憑「慢遊嘉義LINE官方帳號」中的中獎抽獎券領取，數量限量350份。
🟡2026嘉義「台灣燈會」總攻略：
時間：3月3日～3月15日
地點：嘉義縣政府前廣場以及周邊區域
官網：「2026台灣燈會在嘉義」
📍「台灣燈會」主燈介紹：
今年台灣燈會跳脫往年用生肖年來做為主視覺，而是改用嘉義著名的阿里山神木作為主軸，主燈以「光沐－世界的阿里山」為名，以阿里山神木的意像，作為整體視覺和精神核心。
該主燈是由藝術家姚仲涵操刀，高度達21公尺，整體結構以循環木料拼貼組構而成，燈體外觀以多層次結構堆疊，呈現神木向上生長的力量感，讓觀眾在不同角度觀看時，產生不同的視覺感受。
主燈位置：嘉義縣政府前廣場，
展演時間：每天18：00至22：00，每半小時會展演3分鐘。
📍「台灣燈會」有超級瑪利歐主題：
嘉義縣政府表示，今年台灣燈會還攜手「超級瑪利歐」推主題展區，「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」同樣是本次星燦嘉年華的主燈，以高達 10公尺的瑪利歐造型亮相，搭配星星元素與燈光設計，並與任天堂首次合作跟台灣燈會推出「經典問號磚塊小提燈」。
📍台灣燈會「？磚塊造型的限量小提燈」如何領取？
「？磚塊造型的限量小提燈」採事前抽籤制，抽中才可兌換，另也可於現場參加「活動現場贈」，3月3日~3月15日每天早上9點開放當日預約，每個LINE帳號限兌換1份
舉例：3月6日沒有預約到，3月7日還可以繼續預約，直到預約到。而「事前抽籤贈」有抽中，就無法再參加「活動現場贈」。
備註：「活動現場贈」是每天預約當日的，所以要確定可以到現場領取再預約時間，此方案1個帳號只能預約成功1次。
📍2026嘉義台灣燈會交通管制、接駁車、停車場攻略
今年嘉義台灣燈會也有提供免費接駁車的服務，民眾可於高鐵嘉義站、台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（KANO公園）及朴子轉運站轉乘接駁車前往燈區，接駁時間為週一至週四13時30分至22時30分；週五及假日（包含開燈日）是上午9時30分至23時，建議優先搭乘大眾運輸工具，節省等候時間。
如果是開車自行前往的民眾，可停放高鐵嘉義站周邊P4至P7停車場，或展區西側P1、P2及南側P3停車場，再轉乘接駁車進場；燈會期間部分路段都會實施交通管制，平日為下午至晚間時段，假日及開燈日則自上午開始管制至活動結束，請民眾配合現場交通引導並預留行程時間。
資料來源：2026台灣燈會在嘉義官網、嘉義縣政府
