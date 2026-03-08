每年的3月8日是國際婦女節（International Women's Day），同時也是女性專屬的購物節「女神節（又稱女王節）。婦女節是為了紀念女性在經濟、政治、社會文化等領域的貢獻，而設立的全球性節日，也象徵著性別平等進步的意義，不少國家為了紀念婦女節，還會選在今日放假一日。《NOWNEWS今日新聞》整理婦女節有放假嗎？婦女節是什麼？女神節是什麼？婦女節為何是3月8日？包括婦女節由來、女神節由來、婦女節慶祝方式和婦女節優惠、婦女節全台活動等資訊，帶領讀者一文快速看懂。
📍國際婦女節是什麼？
國際婦女節（International Women's Day）選在每年3月8日，是為了讚揚女性在社會、經濟和文化等各領去的成就，同時也有促進性別平等的重要意義，並呼籲全球關注女性權益。
📍女神節是什麼？
女神節（又稱女王節）其實就是婦女節的現代版，同樣選在3月8日慶祝，其取名靈感來自於國際婦女節，是由中國電商平台如淘寶、天貓包裝成的女性專屬購物節，為避開「婦女」較為傳統熟齡的意象，並促進年輕女性消費，將3月8日包裝為「女神節」、「女王節」，以此吸引女性消費者在該節日買禮物「寵愛自己」，將傳統婦女節強調的性別平權，轉向為聚焦女性自主，強調「做自己的女王」，如今女神節不只是重要的消費節日，也旨在代表對女性歷史成就的肯定與尊重。
📍國際婦女節台灣有放假嗎？
沒有！全球有多國將國際婦女節列為法定假期，如阿富汗、柬埔寨、俄羅斯等，但國際婦女節在台灣並沒有放假，不過台灣於1990年前會放假半天，但內政部在1991年修正《紀念日及節日實施辦法》，將婦女節與兒童節合併於4月4日放假。
但1998年因實施周休二日政策，「婦女節、兒童節合併假期」取消放假，一直到2011年兒童節才恢復為國定假日，但婦女節仍保持正常上班、上課。不過今年3月8日婦女節剛好正逢周末禮拜日，所以還是不用上班、上課的！
📍國際婦女節由來是什麼？為何選在3月8日？
國際婦女節由來可追溯至20世紀，當時西方各國正在處於工業化快速擴張階段，但惡劣的工作環境引發大規模罷工，1908年在3月8日，近1500名婦人走上美國紐約街頭抗議，要求縮短工時、提高報酬及女性投票權，甚至喊出象徵經濟與生活品質的口號：「麵包加玫瑰（We want bread and roses too.）」。隔年美國開始於2月的最後一個禮拜日慶祝「全國婦女節」，也是第一次慶祝婦女節。
1917年3月8日，俄羅斯紡織女響應婦女節活動，全市工人舉行大規模罷工，同時催化了革命爆發。7天後，俄羅斯皇帝尼古拉二世被迫退位，臨時政府宣布賦予婦女選舉權，1921年時將3月8日定為「國際勞動婦女節」。1960年代，隨著女權運動興起，聯合國於1975年年正式確認每年3月8日是國際婦女節，一直延續到現今。
📍國際婦女節代表色
根據國際婦女節官網表示，婦女節代表色為「紫色、綠色和白色」，其中紫色代表正義和尊嚴，綠色象徵希望，白色則代表純潔。
📍國際婦女節怎麼慶祝？
婦女節慶祝方式多元，世界各地都會有不同的慶祝儀式，例如義大利婦女會在這天收到黃色的小含羞草；在羅馬尼亞則如同母親節一樣，許多人會透過卡片和鮮花來慶祝他們母親、祖母或朋友；美國則會舉辦集會或商務活動。
澳洲、英國等國家，則會在婦女節當天進行演講、表演，以此促進婦女權益。比較特別的是，西班牙、阿根廷等國家會在婦女節這天走上街頭，透過抗議或罷工等方式，持續為女性爭取權益。
📍國際婦女節優惠、婦女節全台活動
🟡衛生福利部社會及家庭署：花開過山路－青虫aoi演唱會
衛福部社家署特別委託青虫aoi企劃一場演唱會，希望用歌聲催動溫暖的春天花開，替認真努力的女性們打氣 ; 也為她們帶來感謝和祝福。
◼︎ 活動時間：3月8日（日）下午15：00～15：30
◼︎ 活動地點：NUZONE 展演空間（台北市大安區市民大道三段198號2樓）
◼︎ 門票價格：免費
◼︎ 報名網址：https://20260308.kktix.cc/events/20260308
🟡台北市：健身游泳38元優惠活動
台北市政府體育局於3月8日（日）推出專屬運動優惠，歡迎姐妹們至台北市各運動中心、永春活力館、三民公園游泳池、榮星花園游泳池及臺北市網球中心健身房，享單次使用健身房或游泳池僅38元的優惠價，各中心也分別祭出女性專屬課程優惠。詳細優惠請點此查詢。
🟡新北市：女性運動優惠
◼︎ 活動時間：3月8日（日）
◼︎ 活動地點與內容
▷三重國民運動中心：女性當日使用體適能游泳館免費進場，費用依中心實際規劃。
▷中和國民運動中心：滿18歲女性於當日免費入場體適能中心，記得先在1樓櫃台登記取票入場
▷五股國民運動中心：【體適能】活動當日女性購買泳池門票只要 38 元。【游泳池】購買體適能門票不限時只要38元。
▷永和國民運動中心：3月8日單堂課38元，詳情請洽運動中心。
▷板橋國民運動中心：【體適能】女性購買單次入場票50元，免費升級為1.5小時。【游泳池】女性購買單次入場票80元。
▷林口國民運動中心：慶祝婦女節辦理 38 女神節免費體驗課程，讓女性朋友可以到運動中心免費體驗運動課程。
▷淡水國民運動中心：活動當日推出女性專屬免費體驗活動。凡女性民眾於指定日期內，皆可免費使用健身房與游泳池一次。
▷新店國民運動中心：凡女性朋友於當日購買身體組成分析檢測200 元一次，即贈體適能中心單次入場門票1小時。
▷新莊國民運動中心：【課務】單堂體驗每堂折38元。【體適能】1單堂體驗每堂折38元、入場一小時38元。【泳池】兩位女性同時購票入場138元。
▷蘆洲運動中心： 女性泳池單次38元、體適能38元/時。
◼︎ 完整優惠請點此查詢。
🟡桃園市：2026桃園婦女節「桃力綻放健步向前」
桃園市13區辦理健康講座及運動體驗共34場次，邀請女性朋友一起關注身心健康、培養規律運動習慣。
報名連結：https://linkgoods.com/luolin
🟡新竹市：「綻放她力量－共創性平未來」115年婦女節慶祝活動
◼︎ 活動時間： 3月8日（日）11:00–17:00
◼︎ 活動地點：新竹228紀念公園
🟡苗栗縣：女栗音樂會暨市集
◼︎ 活動日期： 115年3月8日（日）上午10點至下午3點30分
◼︎ 活動地點： 竹南運動公園（圓拱門中央大道）
◼︎ 活動亮點： 音樂演唱、在地女力市集、性別平等闖關區、舒心角落體驗活動。
◼︎ 詳細介紹請點此。
🟡台中市：她的行李與故事靜態展
◼︎ 活動日期：3月4日～3月18日
◼︎ 活動地點：台中市政府惠中樓一樓中庭
◼︎ 官方網站：https://www.twnitc.org.tw/index.php
🟡彰化縣：「彰化女力，攜手同行」性別平等家務分工體驗競賽
◼︎ 活動日期：3月14日（六）
◼︎ 活動時間：13:30－17:00（依活動流程安排）
◼︎ 活動地點：鹿港鎮立體育場
◼︎ 活動費用：免費
🟡嘉義市：115年度婦女學苑課程博覽會
◼︎ 活動日期：3月8日（日）
◼︎ 活動時間：上午9:00－12:00
◼︎ 活動地點：嘉義市兒童福利服務中心（嘉義市東區興業東路555號1樓）
🟡雲林縣：為她喝彩．婦女節限定市集
◼︎ 活動日期：3月8日（日）
◼︎ 活動時間：10:00－15:00
◼︎ 活動地點：斗六藝術水岸園區
🟡台南市：2026台南市國際婦女節－溪南場
◼︎ 活動日期：3月8日（日）
◼︎ 活動時間：第一梯次11:10~12:00、第二梯次12:00~12:50、第三梯次13:00~14:00
◼︎ 活動地點：臺南永華市政中心-西拉雅廣場（永華路與建平路青草空地）
🟡高雄市：2026高雄婦女節《WOMEN的星期8》展覽
◼︎ 活動日期：3月8日至4月30日
◼︎ 活動時間：週二至週日09:00-12:00、13:30-17:00（週一及國定假日休館）
◼︎ 活動地點：高雄市政府社會局婦女館2樓展示室（三民區九如一路777號）
◼︎ 2026高雄婦女節詳細優惠點此查看。
🟡屏東縣：「女路啟航・屏東向前」女人物語系列講座
苗可麗：3/8（日）14:00–15:30
連俞涵：3/15（日）14:00–15:30
張曉風：3/21（六）14:00–15:30
我是江老師：3/22（日）14:30–16:00
◼︎ 活動網址：https://womenpath-pt.com/
🟡宜蘭縣：「穿天茶香・慢尞冬山」天穿日活動
◼︎ 活動日期：3月8日
◼︎ 活動時間：10:00-16:00
◼︎ 活動地點：冬山火車站前廣場
