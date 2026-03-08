我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊在首戰以0：3不敵澳洲隊，但先發投手「龍之子」徐若熙展現的高水準壓制力，他在預賽階段已不可再上。（圖／美聯社／達志影像）

▲WBC中華隊中繼投手林昱珉對捷克投超過30球，必須休息一天，對韓國不能出賽。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲古林睿煬是中職火球男，被視為抗韓先發的極大可能人選。（圖／記者葉政勳攝）

▲林維恩是旅美左投新星，也是對付韓國左打群的秘密武器，（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

▲WBC經典賽中華隊中繼投手陳冠宇目前還未出賽。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽進入白熱化階段，中華隊在歷經對戰澳洲、日本與捷克的三連戰後，將於8日迎來與韓國隊的生死決戰。根據WBC大會嚴格的投手用球數與休息天數規定，中華隊陣中16名投手在經過三天的高強度消耗後，明日對韓一役究竟還有哪些可用之兵？經過盤點，中華隊仍有高達12名投手可隨時待命上陣，其中包含3張完全未出賽的「王牌」。此前中華隊在5日對澳洲的比賽，徐若熙先發投了53球，陳柏毓22球，孫易磊26球，張奕20球，林詩翔14球。6日對日本，鄭浩均先發投了54球，胡智為16球，沙子宸39球，張峻瑋42球，林詩翔1球。7日對捷克，莊陳仲敖先發投了55球，林昱珉30球，林凱威10球，曾峻岳15球根據經典賽預賽規定：每名投手單場最多用球數為65球。📍投滿50球（含）以上，必須強制休息4天。📍投滿30球（含）以上，必須強制休息1天。📍連續兩天出賽（即使均未滿30球），也必須強制休息1天。因此在前3天打完後，有4人確定無法出戰韓國，3名先發以及今天對捷克使用超過30球的左投林昱珉，在小組賽階段都不可以再上了。中華隊前三戰燃燒的先發戰力皆已達強制休息門檻，明日確定「放榮譽假」無法對戰韓國：⚾徐若熙：5日對澳洲投53球，需休4天。⚾鄭浩均：6日對日本投54球，需休4天。⚾莊陳仲敖：7日對捷克投55球，需休4天。⚾林昱珉：7日對捷克後援投30球，剛好踩到休1天門檻，本屆預賽任務宣告結束。扣除上述4人，中華隊教練團明日手中握有12名投手可以靈活調度。最受矚目的是至今「1球未投」、體力完全滿格的3大戰力。古林睿煬是中職火球男，被視為抗韓先發的極大可能人選。林維恩是旅美左投新星，也是對付韓國左打群的秘密武器，這兩人在經典賽開打前就被認為是抗韓雙王牌。而陳冠宇作為國際賽經驗豐富的抗壓左投老將，則有可能在這一場比賽從牛棚出發，扮演吃重角色。除了3張未掀開的底牌，前幾戰有登板紀錄但已達到休息時數、明日符合出賽資格的牛棚陣容依舊豪華：休滿2天滿血回歸（5日出賽）的投手有：陳柏毓（22球）、孫易磊（26球）、張奕（20球）。休滿1天符合規定（6日出賽）的投手：胡智爲（16球）、沙子宸（39球，已休1天）、張峻瑋（42球，已休1天）、林詩翔（5日與6日連續出賽，已於7日休滿1天）。不受休息限制（7日出賽未滿30球）：林凱威（10球）、曾峻岳（15球）。面對必須全力搶下大量分數並壓低失分率的「台韓大戰」，中華隊教練團在過去三戰精算球數，成功保留了充足的彈藥庫。這12名投手將成為中華隊明日拚死保住晉級生機的最強後盾。