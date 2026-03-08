今（8）日台灣時間上午11點2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華隊將在東京巨蛋交手宿敵韓國隊。這場比賽不僅是我國在C組的最終戰，同時是中華隊能否晉級八強的關鍵之戰。中華隊方面確定由古林睿煬掛帥先發，澳洲隊則由左投柳賢振主投。《NOWnews》為讀者整理台澳大戰轉播、30人名單、先發投手以及賽程等觀戰重點。
⚾2026世界棒球經典賽「台韓大戰」資訊
開打時間： 2026年3月8日11:00（台灣時間）
比賽地點： 日本東京巨蛋
分組： Pool C（🇹🇼中華隊、🇦🇺澳洲、🇯🇵日本、🇰🇷韓國、🇨🇿 捷克）
歷史對決：兩國在WBC交手過兩次，2009年第二屆：中華隊在東京巨蛋進行預賽，第一場便以0：9慘敗給韓國；2017年第四屆：中華隊在首爾高尺巨蛋與韓國隊進行預賽，雙方鏖戰到延長賽，中華隊最終以8：11落敗。
⚾中華隊VS韓國賽事轉播
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
⚾️經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
⚾中華隊30人名單
投手（16人）：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）
、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、自由球員）、蔣少宏（63號、味全龍）
內野手（6人）：鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、李灝宇（55號、底特律老虎）、江坤宇（90號、中信兄弟）
外野手（5人）：Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）
▲WBC中華隊今日公布30人最後名單。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
⚾韓國隊30人名單
投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、金延澤、唐寧（Dane Dunning，海盜）。
捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
中華隊「台韓大戰」推派古林睿煬先發
古林睿煬曾是中華職棒統一7-ELEVEn獅隊的本土王牌，因其優異的速球品質被球迷親切地稱為「台灣金孫」。2024年是他職棒生涯的巔峰，不僅以2.48的防禦率奪下中職防禦率王，更榮膺年度最有價值球員（MVP）。憑藉著能在國際賽中穩定壓制日、韓打線的強大實力，他於2024年底透過入札制度成功加盟日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，成為中職史上第一位透過此制度挑戰日職的本土球員。
旅日首年（2025年）雖因傷勢調整，但在獲得火腿隊球團續約後，古林睿煬在2026年初展現了更強勢的姿態。在2月的交流賽中，他曾以最快156公里的火球連續三振多位日職重砲，證明其健康狀態與壓制力已達頂峰。
韓國隊「台韓大戰」推派柳賢振先發
這位年屆38歲的傳奇左投，絕對是韓國棒球史上最恐怖的代表人物之一。他在KBO生涯累計狂奪117勝67敗、防禦率僅2.95；更在美國職棒大聯盟打滾10年，留下78勝48敗、防禦率3.27的超神級數據。在國際賽場上，他更是身經百戰的常勝軍，曾隻手帶領韓國豪奪2008年北京奧運金牌與2010年亞運金牌。由他來扛下這場不容有失的台韓生死戰，足見韓國隊必勝決心。
經典賽預賽晉級規則 失分率是什麼？
預賽採「分組單循環賽制」，每隊與同組對手各交手一次。若出現戰績相同情況，將依規定進行比較。規則分為兩種情境：
⚾ 兩隊戰績相同：以雙方對戰勝負決定排名。
⚾ 兩隊以上戰績相同（含三隊以上）：依序比較「最低失分率」、「最低自責分率」、「最高打擊率」，若仍無法分出高下，則以抽籤決定。
其中最關鍵的指標為「失分率」，計算方式為「失分 ÷ 防守出局數」。若出現三隊同為2勝2敗的局面，例如中華隊、澳洲與韓國戰績相同時，將優先比較失分率高低。回顧2023年賽事，中華隊在A組取得2勝2敗，卻因失分率偏高，最終排名墊底，無緣晉級。
從比較順序來看，經典賽規則對大量失分的球隊相對不利，先看失分率、自責分率，最後才是打擊率，等同強調投手調度與防守穩定度的重要性，也降低「策略性保留戰力」的空間。各隊若想確保晉級，不僅要贏球，更必須有效壓低失分。
此外，在保級制度方面，各組前4名可直接取得2030年下屆經典賽正賽資格；分組最後一名則必須從資格賽重新爭取門票。
