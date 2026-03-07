我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC經典賽預賽第3天賽程，中華隊今（7）日海灌14分，提前七局擊敗捷克，賽後球評黃忠義笑稱是「最舒壓」一戰，且不只是贏球，打線更觸底反彈迎來大爆發，氣勢成為明戰交手韓國一大關鍵，「只要好的機會把握住，勝算其實都還是在中華隊這邊。」「不管是對我、還是台灣球迷，都是最舒壓的一場比賽，悶了2天，終於看到中華隊有好表現。」黃忠義提到，賽前普遍就預估中華隊勝算較大，但不只是贏球，更重要是打線有所發揮，「尤其第二局費仔的滿貫砲，張育成、鄭宗哲、江坤宇、陳晨威都有安打貢獻，真的值得開心。」黃忠義認為，中華隊本場若是低比分贏球，明天打韓國恐不樂觀，但本場七局就結束比賽，顯示經典賽進入到第3天，中華隊已經把手感調整到最好狀況，「手感已經加溫完畢，明天應對韓國可以期待。」談到交手韓國的關鍵，黃忠義點出本戰面對捷克的速度戰還是可以使用，但對手也會有更好的防盜措施，「情蒐應該早就準備好了，主要是得把好的氣勢延續到明天，好的機會把握住，勝算都還是在中華隊這邊。」