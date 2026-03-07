我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹總教練洪一中近2天參與《NOWnews》棒球節目「野球名人房」直播派對，都強調打者積極出棒的重要性。（圖／記者林子翔攝）

中華隊今（7）日WBC經典賽交手捷克，揮別過去2戰、16局無得分窘境，全場狂敲11安打轟下14分，還發動速度戰跑出8次盜壘，連續2天參加《NOWnews》棒球節目「野球名人房」直播派對的台鋼雄鷹總教練洪一中也笑說，「打線這場打開了，對明天交手韓國一戰有所助益。」中華隊首戰澳洲爆冷0：3遭到完封，昨戰又被日本強投陣壓制七局，累積16局一分未得，全隊僅出現4安打，打線陷入一片死寂，但本場交手捷克，開局就利用突襲短打站上壘包，隨後發動速度戰壓迫捷克，首局就攻下2分，後續「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）滿貫砲，更讓中華隊打線徹底爆發。洪一中認為，本場除了贏球之外，更開心看到打線終於打開，這對於明天迎戰強敵韓國很有幫助，「假如今天打線狀況還是不理想，贏球但分數沒有打很多，明天就會很擔憂了。但今天棒棒開花，以這樣的狀態去應戰，我相信結果會不一樣。」洪一中這兩天不斷強調強攻重要性，昨戰面對日本王牌山本由伸，洪一中也提到要積極出棒，而非一昧等球，「拱斗丟阿辣（台語），不積極出棒，等到2好球就很難打了。」